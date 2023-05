Luftfahrt Einigung mit Italien – Lufthansa steigt bei Airline ITA ein

Nach zähen Verhandlungen steigt Lufthansa beim Alitalia-Nachfolger ITA ein. Der MDax-Konzern hat mit dem italienischen Staat die Übernahme einer Minderheit vereinbart.

Lufthansa steigt bei der Nachfolge-Airline von Alitalia ein. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Komplettübernahme geplant. (Foto: Bloomberg) Airbus 350 von ITA

Frankfurt Die Lufthansa hat sich mit der italienischen Regierung über den Kauf eines Minderheitsanteils an der staatlichen Fluglinie ITA Airways geeinigt. Das teilten die Lufthansa und das Finanzministerium in Rom am Donnerstag mit.

Details zur Höhe des Anteils wurden nicht genannt. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters kauft die Lufthansa dem italienischen Staat zunächst 40 Prozent an ITA für 320 bis 330 Millionen Euro ab.

Die Gespräche zwischen dem Finanzministerium und Lufthansa hatten sich deutlich länger hingezogen als von beiden Seiten erwartet. Die Regierung in Rom hatte dem Unternehmen zunächst bis zum 24. April exklusive Gespräche eingeräumt. Die Frist musste aber verlängert werden, weil es noch offene Fragen gab. Auch der nächste Termin, der 12. Mai, wurde gerissen.