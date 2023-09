Luftfahrt Eurowings-Chef: „Es gab keine Strategie, es ging ums Überleben“

Ein Jet von Eurowings startet in Köln

Mit der Flottenmodernisierung kommen Flugzeuge mit einer größeren Reichweite ins Unternehmen. Das will Eurowings für neue Ziele nutzen.

Frankfurt Als Jens Bischof am vergangenen Mittwoch auf Flug EW 9592 von Düsseldorf nach Palma de Mallorca das Mikrofon ergreift, geht ein Raunen durch die Kabine. Der Eurowings-Chef hier an Bord?

„Sie ahnen es, es ist ein besonderer Flug“, klärt Bischof auf. „Sie sitzen im neuesten Flugzeug unserer Flotte, einem Airbus A321 neo.“ Der sei nicht nur 50 Prozent leiser, sondern auch sparsamer. „Jeder von Ihnen verbraucht auf dem Weg nach Mallorca nur 28 Liter Kerosin.“ Bislang waren es rund 34 Liter pro Passagier.

1,5 Milliarden Euro investiert Eurowings in die 13 Flugzeuge der Familie A320 neo. Die Flottenmodernisierung ist das wohl sichtbarste Zeichen dafür, dass es bei der Lufthansa-Tochter aufwärtsgeht. Erstmals könnte Eurowings dieses Jahr einen Gewinn erwirtschaften. Gut zweieinhalb Jahre zuvor hätte das kaum einer für möglich gehalten.

Nach dem Willen der Konzernführung sollte die Lufthansa-Tochter auf der Kurzstrecke den Billigrivalen Ryanair in Schach halten. Dafür Eurowings ins Rennen zu schicken, das war in den Augen von Konzernchef Carsten Spohr eine der wichtigsten Entscheidungen gewesen. Doch der Ableger sorgte Jahr für Jahr für Verluste.

2018 und 2019, eigentlich gute Jahre für die Luftfahrt, spitzte sich die Situation zu: Die Verluste stiegen zeitweise auf über 200 Millionen Euro. Es gebe nur noch einen aus dem internen Führungszirkel, der das Debakel richten könne, soll Spohr laut einem Insider gesagt haben: Jens Bischof, zu der Zeit Chef der Lufthansa-Beteiligung Sun-Express.

Strategieabteilung wurde geschlossen

Im März 2020 begann Bischof bei Eurowings und konnte sein Hundert-Tage-Programm wegen der Pandemie gleich wieder begraben. Nach nur wenigen Wochen im Amt musste der Manager fast alle Flugzeuge am Boden lassen. Eine Airline, der es schlecht geht, dazu die Pandemie und das mitten im Führungswechsel – eine gefährliche Lage.

„Man kennt seine Mitspieler im neuen Unternehmen noch nicht richtig. Man weiß noch nicht, auf wen man sich verlassen kann“, erinnert sich Bischof. Auch habe man ja sein eigenes Team noch nicht zusammengestellt.

„Ich habe die Themen Einkauf und Effizienzprogramm in einer Funktion zusammengelegt. Ein unorthodoxes Vorgehen vielleicht, aber es gab keine andere Strategie als Überleben“, so Bischof. Kurzerhand machte er sogar die Strategieabteilung dicht.

Als absehbar war, dass die Coronafolgen langsam beherrschbar wurden, musste wieder eine Strategie her. „Da stellte sich natürlich die Frage, wo der Platz der Eurowings im Markt sein würde, wo wir morgen Geld verdienen“, erzählt Bischof. Vier Erkenntnisse brachten die Kehrtwende:

Erkenntnis 1: Eurowings ist nicht Ryanair

„Wir können es nicht billiger als Ryanair, und wir waren auch nie im Lowcost-Segment. Aber wir können es besser als Ryanair“, sagt Bischof. Fünf Jahre saß der Eurowings-Chef bei Jet Blue, einer US-Billig-Fluggesellschaft mit gehobenem Angebot, im Board of Directors. Er nahm die Ausrichtung als „preiswerte Airline“ mit, kein Lowcost, aber auch keine Premiumgesellschaft – in der Mitte eben.

So können Kunden bei Eurowings anders als bei Ryanair einen freien Mittelsitz dazukaufen, noch bis 40 Minuten vor dem Abflug umbuchen oder es gibt einen Premiumtarif mit schnellerer Abfertigung und Catering. Auch können die Passagiere am Vielfliegerprogramm Miles & More von Lufthansa teilnehmen.

Erkenntnis 2: Die Kundschaft hat sich verändert

Vor der Pandemie waren 60 Prozent der Eurowings-Kunden Geschäftsreisende. Heute machen Privatreisende diesen Anteil aus. Das hat Folgen für das Streckennetz. Wer privat reist, fliegt in der Regel in Urlaub. Also fuhr Bischof das Angebot mit touristischen Mittelstreckenzielen hoch und reduzierte gleichzeitig das Inlandsangebot.

Der Luftfahrt-Manager übernahm die Führung bei der angeschlagenen Lufthansa-Tochter unmittelbar vor Beginn der Pandemie. (Foto: picture alliance/dpa) Eurowings-Chef Jens Bischof

Dank der neuen Flugzeuge – eine A321 neo hat eine höhere Reichweite als eine klassische A321 – hat das Team um den Luftfahrtmanager hier noch mehr Möglichkeiten. Das Kerosin reicht auch für die Verbindung von Berlin oder Stuttgart nach Dubai. „Im Winter kommen weitere Mittelstrecken dazu“, sagt Bischof.

Erkenntnis 3: Weniger ist mehr

Er spricht gerne von der Redimensionierung. Die eigene Flotte soll nur noch so groß sein, wie sie auch im Winter wirtschaftlich ausgelastet werden kann. Im Sommer, wenn mehr geflogen wird, mietet Eurowings Gerät und Crews dazu. Das wird als Wet-Leasing bezeichnet.

Im Sommer wird die Kapazität so um rund 20 Prozent aufgestockt. Das Konzept ist nicht neu, auch Tuifly nutzt es. Es ist in den Augen von Bischof effizient und schafft Flexibilität. „Es gibt uns Luft zum Atmen – nach oben, aber auch nach unten.“

Erkenntnis 4: Es geht nicht nur um Flüge

Auf dem Weg vieler Kunden in den Urlaub will Eurowings noch mehr herausholen. Deshalb hat Bischof Eurowings Holidays gestartet. Auf der Webseite können Kunden Flüge von Eurowings, aber auch etwa von Condor mit einem Hotel kombinieren. „Es ist eine Plattform, nicht nur einfach ein weiterer Vertriebskanal“, sagt Bischof.

Der Unternehmer und Erfinder der Last-Minute-Reise arbeitet mit Eurowings bei der Entwicklung eines digitalen Reiseberaters zusammen. (Foto: Anna Ziegler ) Karlheinz Kögel

Künstliche Intelligenz soll dem zusätzlichen Schwung geben, der Computer wird zum persönlichen Reiseberater. Viele in der Touristik haben solche Projekte gestartet, unter anderem Tui. Bischof arbeitet mit Karlheinz Kögel und seinem Unternehmen HLX zusammen, dem Erfinder der Last-Minute-Reise.

„Die Kunden sollen nicht mehr auf die Seite von Eurowings gehen, dort den Flug buchen, das Hotel aber bei Booking“, erläutert Kögel die Strategie. Das richte sich nicht gegen Reisebüros oder Reiseveranstalter. Eigentlich sollte der digitale Berater schon im August live gehen, jetzt soll das noch in diesem Monat geschehen.

„Bischof hat immer den Kunden vor Augen. Das ist gut fürs Geschäft, aber zuweilen anstrengend für die Belegschaft“, ist von Eurowings-Beschäftigten zu hören. Jeder Kundenbeschwerde gehe der Chef nach und könne dabei auch schon mal gehörig nerven.

Doch das Ergebnis könnte in diesem Jahr der lang ersehnte Gewinn sein. Dass es nicht sonderlich schwer sei, bei den aktuell hohen Ticketpreisen Geld zu verdienen – diesen kritischen Hinweis will der Eurowings-Chef so nicht stehen lassen. Allein die Kosten für Treibstoff seien massiv gestiegen, dazu kämen höhere Gebühren für Flughäfen und Flugsicherung.

Sorge, dass sinkende Preise den Erfolg schon bald zunichtemachen können, hat der Manager nicht. Bisher könne man nicht erkennen, dass sich die Ticketnachfrage abschwäche. Und wenn doch? „Dann sind wir darauf eingestellt, können flexibel reagieren“, verspricht Bischof.

