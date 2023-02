Luftfahrt Eurowings kooperiert mit spanischer Airline Volotea

Frankfurt Der Lufthansa-Billigableger Eurowings baut seine europäische Präsenz aus. Die Fluggesellschaft arbeitet künftig mit der Billigfluggesellschaft Volotea aus Spanien zusammen.

Neben den neu eröffneten Basen in Prag und Stockholm im Osten und im Norden Europas komme nun eine ideale Ergänzung im Süden hinzu, sagte Jens Bischof, der CEO von Eurowings, in einer Videokonferenz. Volotea ist stark in Frankreich, Italien und Spanien vertreten.

Bei der Partnerschaft handelt es sich um eine reine Vertriebskooperation. Jeder der beiden Partner wird über die eigene Webseite ab April auch Tickets der jeweils anderen Airline vertreiben. „Was wir nicht machen, ist Codesharing“, machte Carlos Muñoz, Gründer und CEO von Volotea, klar. Damit können die Kunden zum Beispiel nicht Strecken der beiden Airlines verbinden und dafür ein durchgehendes Ticket buchen.

„Die operative und auch die ökonomische Verantwortung bleibt bei der Fluggesellschaft, die die Strecke bedient“, sagte Bischof. Auch werde der Umsatz nicht geteilt. Sollten Kunden zum Beispiel bei Eurowings einen Volotea-Flug buchen, erhalte Eurowings dafür lediglich einen finanziellen Obolus etwa in Form einer Provision.

Man habe deshalb auch keine eigenen finanziellen Erwartungen für die Partnerschaft definiert, sagte Muñoz. Dennoch würden beide Seiten ein großes Potential in der Kooperation sehen. „Sie kommt in der Phase der Erholung nach der Pandemie genau richtig“, sagte Bischof.

Als eine der ersten Maßnahmen will Volotea an diesem Mittwoch Tickets für acht neue Strecken ab Deutschland in den Verkauf geben. Die Flüge werden ab Mai beziehungsweise ab Oktober stattfinden. „Deutschland war für uns bisher eine Lücke in Europa“, sagte Muñoz. Ab April sollen zudem in Summe 140 Verbindungen gemeinsam vermarktet werden.

Eurowings will über Partnerschaften wachsen

Bischof will Eurowings zu einer paneuropäischen Airline ausbauen. Vor etwas mehr als einem Jahr eröffnete er mit Prag die erste ausländische Basis nach dem Beginn der Pandemie. Es folgte eine zweite in Stockholm. Doch das Wachstum aus eigener Kraft ist nicht ganz einfach. Während sich die Geschäfte in Prag gut entwickeln, tut sich die Lufthansa-Tochter in Stockholm schwerer.

Dort restrukturierten sich die heimischen Anbieter im Zuge von Gläubigerschutzverfahren und wehren sich heftig gegen die neue Konkurrenz aus Deutschland. Eurowings hat die eigenen Wachstumspläne dort deshalb angepasst und konzentriert sich vorerst auf die Strecken, die gut funktionieren.

Die nun geplante Expansion im Süden Europas ist deutlich risikoärmer und schont zudem die Bilanz der Lufthansa-Tochter. „Wir werfen nicht nur Metall und Personal in den Markt, wir wollen auch von solchen Partnerschaften profitieren“, sagte Bischof.

Ähnlich geht Volotea vor. Laut Muñoz kooperiert die erst 2011 gegründete Gesellschaft mit der portugiesischen TAP und mit Aegean Airlines in Griechenland. Volotea verfolge die Strategie, das sonst nur an großen Flughäfen übliche Netzwerk-Modell auch an mittelgroßen Flughäfen anzubieten. So könnten kleinere Städte besser angebunden werden. Das solle nun auch in Deutschland umgesetzt werden.

