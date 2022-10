Luftfahrt Eurowings stoppt wegen des Streiks die Wachstumspläne

Weil die Pilotengewerkschaft weiter streikt, soll Eurowings Deutschland keine neuen Jets mehr bekommen. Das hat auch Folgen für das Kabinenpersonal.

20.000 Reisende waren am Dienstag von dem Pilotenstreik betroffen. Ein Ende des Tarifkonflikts ist nicht in Sicht. (Foto: dpa) Flugausfälle bei Eurowings

Frankfurt Das Management von Eurowings macht Ernst. Nachdem die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Montagabend ein Ultimatum verstreichen ließ und den dreitägigen Streik am Dienstag fortgesetzt hat, stoppt die Eurowings-Führung das geplante Wachstum.

„Als Konsequenz aus inzwischen vier Streiktagen und entsprechend massiven Streikschäden kann die Lufthansa-Tochter den Aufbaupfad ihres deutschen Flugbetriebs nicht in der geplanten Form fortführen“, heißt es in einem Schreiben, das das Management am Dienstag an die Belegschaft verteilte.

Das bedeutet: Statt wie geplant im kommenden Jahr bei Eurowings Deutschland mit 81 Flugzeugen zu fliegen, wird die Flotte „zunächst um fünf auf dann 76 Flugzeuge reduziert“. Das hat Folgen für die Personalplanung. So wird das Personal im Cockpit und in der Kabine nicht um mindestens 200 Stellen aufgestockt.