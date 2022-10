Luftfahrt Eurowings-Streik hat begonnen: Vor allem der Flughafen Düsseldorf ist von Ausfällen betroffen

Frankfurt Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Montagmorgen in einen dreitägigen Streik getreten. Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Es sei kein weiteres Angebot vorgelegt worden. Fluggäste wurden gebeten, sich über den Status ihres Fluges auf der Eurowings-Webseite oder über die Eurowings-App zu informieren.

Besonders hart getroffen von dem Streik wurde zunächst der Flughafen Düsseldorf. Dort wurden nach Angaben des Airports von Eurowings bereits vor dem offiziellen Streikbeginn 102 der für Montag geplanten 171 Eurowings-Flüge abgesagt. In Köln/Bonn wurden 43 Verbindungen gestrichen, in Stuttgart 40 Starts und Landungen annulliert.

Kurz vor dem Streik der Piloten war auch die Stimmung zwischen dem Management von Eurowings und der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Boden. „Die Gewerkschaft schneidet mit ihrer Verweigerungshaltung scharf in die Perspektiven der Eurowings Deutschland ein“, sagte Kai Duve, in der Geschäftsführung von Eurowings für Finanzen und Personal zuständig: „Sie zwingt Eurowings damit unausweichlich in eine Schrumpfung des deutschen Flugbetriebs und gefährdet Arbeitsplätze – nicht nur im Cockpit.“

Die Pilotenvertretung VC hatte am Freitagabend das Cockpitpersonal von Eurowings Deutschland ab Montag null Uhr bis einschließlich Mittwoch zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Eurowings teilte am Sonntag mit, dass am Montag von den rund 400 geplanten Flügen mehr als 230 stattfinden würden. Der angepasste Flugplan sei veröffentlicht. Auch für Dienstag und Mittwoch geht das Management davon aus, dass mehr als die Hälfte der Verbindungen geflogen werden kann.

Das Szenario, Eurowings Deutschland zu schrumpfen, ist keine leere Drohung. Mit der Eurowings Europe gibt es bereits einen zweiten Flugbetrieb innerhalb des Lufthansa-Billigablegers. Dieser liegt außerhalb des Machtbereichs der VC, sie kann deren Piloten nicht zu Arbeitskämpfen aufrufen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Lufthansa die Eurowings Europe von Wien nach Malta umgemeldet. Das soll vor allem steuerliche Gründe haben. In Österreich müssen die Gehälter zweifach besteuert werden, in Deutschland und in Österreich. Das ist in Malta nicht der Fall. Auch Ryanair hat einen Flugbetrieb auf der Mittelmeerinsel.

Das Management könnte grundsätzlich mehr Jets nach Malta ummelden und so dem Zugriff der Pilotengewerkschaft entziehen. Davon wäre dann allerdings auch das Kabinenpersonal betroffen, was wiederum der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO kaum gefallen dürfte.

Gewerkschaft beklagt Arbeitsüberlastung der Piloten

In dem Tarifstreit geht es weniger um Geld, die VC fordert vielmehr bessere Arbeitszeiten. Das Cockpitpersonal von Eurowings absolviert pro Woche mehr Flugstunden als die Piloten der Lufthansa-Kernmarke. Gerade im zurückliegenden Sommer mit der starken Nachfrage von Privatreisenden habe das zu einer Überlastung des Personals geführt, beklagt die Gewerkschaft.

„Wir haben vielfach unseren Lösungswillen gezeigt und erwarten dasselbe auch von Eurowings“, sagte Marcel Gröls, bei der VC für Tarifpolitik zuständig. Bisher weigere sich die Arbeitgeberseite, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Das letzte vom Donnerstag vergangener Woche sei aus Sicht der Tarifkommission unzureichend.

Eine Argumentation, die Manager Duve nicht nachvollziehen kann. Eurowings habe von 14 zusätzlich geforderten freien Tagen pro Jahr bereits zehn Tage angeboten, darüber hinaus eine Reduktion der Wochenarbeitszeit um zwei volle Stunden. „Wer in diesem Entgegenkommen kein verhandlungsfähiges Angebot sehen will, hat jedes Maß und jede Mitte verloren“, sagte Duve.

Der Tarifstreit dürfte noch von einem anderen Thema überlagert werden. Die Pilotenvertretung muss sich gegen neue Konkurrenz zur Wehr setzen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will bei den Piloten mitmischen und ist dabei, für das Cockpitpersonal der Lufthansa-Tochter eine eigene Tarifkommission zu gründen. Gegenüber dem Fachportal Airliners berichtete Verdi kürzlich davon, dass vermehrt unzufriedene Piloten bei Verdi eingetreten seien.



Wie stark es die Piloten tatsächlich zu Verdi zieht, ist schwer zu sagen. Fakt ist aber: Innerhalb der VC knirscht es. Schon seit Langem steht der Vorwurf im Raum, die VC vertrete vor allem die Interessen der Flugzeugführer der Kernmarke Lufthansa und von Lufthansa Cargo.

Diese sogenannten KTV-Piloten – KTV steht für Konzerntarifvertrag – zählen zu den am besten bezahlten in der Lufthansa-Gruppe. Sie waren es auch, die die VC einst gründeten und die die Gewerkschaft wegen der hohen Beitragssätze maßgeblich finanzieren.

Bei einigen Piloten der anderen Lufthansa-Marken herrscht deshalb Frust. Sie fühlen sich vernachlässigt und nicht ausreichend durch die VC vertreten. Ob es Verdi tatsächlich gelingt, im Cockpit Fuß zu fassen, ist schwer zu sagen. In der Kabine von Eurowings ist die Dienstleistungsgewerkschaft bereits aktiv, neben der Flugbegleiter-Vertretung UFO.

