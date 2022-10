Luftfahrt Eurowings-Streik: Mehr als die Hälfte der Flüge findet statt, Management droht mit Job-Verlagerung

Die Piloten der Lufthansa-Tochter legen ab Mitternacht die Arbeit nieder. Die Eurowings-Spitze sieht die Geschäftsperspektive gefährdet.

Beim letzten Streik der Piloten von Eurowings Deutschland fielen rund 250 Flüge aus. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Anzeigetafel am Flughafen Köln-Bonn

Frankfurt Kurz vor dem am Montag beginnenden Streik der Piloten ist auch die Stimmung zwischen dem Management von Eurowings und der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Boden. „Die Gewerkschaft schneidet mit ihrer Verweigerungshaltung scharf in die Perspektiven der Eurowings Deutschland ein“, sagte Kai Duve, in der Geschäftsführung von Eurowings für Finanzen und Personal zuständig: „Sie zwingt Eurowings damit unausweichlich in eine Schrumpfung des deutschen Flugbetriebs und gefährdet Arbeitsplätze – nicht nur im Cockpit.“

Die Pilotenvertretung VC hatte am Freitagabend das Cockpitpersonal von Eurowings Deutschland ab Montag null Uhr bis einschließlich Mittwoch zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Eurowings teilte am Sonntag mit, dass am Montag von den rund 400 geplanten Flügen mehr als 230 stattfinden würden. Der angepasste Flugplan sei veröffentlicht. Auch für Dienstag und Mittwoch geht das Management davon aus, dass mehr als die Hälfte der Verbindungen geflogen werden kann.