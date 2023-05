Luftfahrt Flugtaxi-Entwickler Lilium sammelt frisches Geld ein

Die deutsche Firma will noch in diesem Jahr den ersten bemannten Flug starten. Investor Tencent stellt nun 100 Millionen Dollar bereit – und will vielleicht noch mehr geben.

Das deutsche Flugtaxi-Unternehmen konnte bei Investoren frische Mittel einsammeln. (Foto: lilium) Animation eines Vertiports mit einem Lilium-Jet

Frankfurt Das deutsche Flugtaxi-Unternehmen Lilium hat bei Investoren frisches Geld eingesammelt. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, stellt Tencent 100 Millionen Dollar bereit. Der Internetkonzern aus China ist bereits einer der großen Investoren von Lilium. Tencent hat zudem zugesagt, weitere 75 Millionen Dollar zu geben, wenn es dem Lilium-Management gelingt, die gleiche Summe noch mal bei anderen Investoren aufzutreiben.

Für die Lilium-Führung dürften das gute Nachrichten sein. Sollten dem Unternehmen tatsächlich am Ende 250 Millionen Dollar zufließen, wäre eine absehbare Finanzierungslücke weitgehend geschlossen. Lilium will mit seinem Jet in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres den bemannten Jungfernflug durchführen. Er ist die Voraussetzung für die folgende Zertifizierung des elektrischen Senkrechtstarters.