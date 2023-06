 Luftfahrt: Flugtaxi-Entwickler Lilium verkauft Geräte nach China

Das Unternehmen will mit einem Standort in Shenzhen den chinesischen Markt ins Visier nehmen. Lilium entwickelt derzeit einen elektrischen Senkrechtstarter, der Kurzstrecken fliegen soll.

Das Unternehmen entwickelt einen elektrischen Senkrechtstarter, der vor allem im Kurzstreckenverkehr fliegen soll. (Foto: Reuters) Flugtaxi von Lilium

Berlin Der Münchner Flugtaxi-Entwickler Lilium findet einen neuen Kunden in China. Der Anbieter von Hubschrauberdiensten im Raum Guangdong-Hongkong-Macao, Heli Eastern, habe eine Absichtserklärung über den Kauf von 100 Lilium-Jets unterzeichnet, teilte Lilium am Montag mit.

Lilium-Chef Klaus Roewe sagte, sein Unternehmen sehe erhebliches Potenzial für Lilium in dem Großraum. Inzwischen habe Lilium damit Absichtserklärungen für den Kauf von 745 Maschinen eingesammelt.

Zudem kündigte Lilium an, eine regionale Zentrale in der Region zu eröffnen. Das Unternehmen vereinbarte dazu eine Partnerschaft mit dem Bezirk Bao'an, in dem Shenzhen liegt.

Die Zusammenarbeit werde sich zunächst auf den Großraum Guangdong-Hongkong-Macao konzentrieren, in dem mehr als 85 Millionen Menschen leben. Eine spätere Ausweitung auf ganz China sei geplant.

Luftfahrt-Innovationen: Lilium entwickelte elektrischen Senkrechtstarter

Lilium entwickelt einen elektrischen Senkrechtstarter, der vor allem im Kurzstreckenverkehr fliegen soll. Zuletzt hatte das Unternehmen mit einem Demonstrator-Flugzeug eine Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern und damit eine wichtige Schwelle erreicht.

Mit einer Kapitalspritze von 250 Millionen Dollar ist nach Unternehmensangaben die Entwicklung bis zum ersten bemannten Flug im zweiten Halbjahr 2024 finanziert. Danach will sich Lilium mit Anzahlungen potenzieller Käufer weiterfinanzieren. Mehr: Lieferprobleme bringen Airlines in Bedrängnis Erstpublikation: 19.06.2023, 11:30 Uhr.