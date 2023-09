 Luftfahrt: Führung der Kabinengewerkschaft UFO tritt zurück

Beide UFO-Vorsitzende haben nach eigenen Angaben einen neuen Job. Ihre Aufgabe, die angeschlagene Arbeitnehmervertretung auf Kurs zu bringen, sei erfüllt.

Der UFO-Vorsitzende und seine Stellvertreterin haben ihren Rücktritt angekündigt. (Foto: UFO) Daniel Kassa Mbuambi

Frankfurt Die Flugbegleitergewerkschaft UFO muss eine neue Vorstandsspitze suchen. Der Vorsitzende Daniel Kassa Mbuambi und seine Stellvertreterin Anja Bronstert haben am Mittwochvormittag ihren Rücktritt erklärt. Grund sei eine berufliche Neuorientierung, heißt es in einer Mitteilung an die Gewerkschaftsmitglieder, die dem Handelsblatt vorliegt.

Es werde nun baldmöglichst eine Nachwahl der beiden Vorstände stattfinden, heißt es dort weiter. Mbuambi legt sein Amt Mitte November nieder. Wohin er wechselt, ist bisher nicht bekannt. Er wolle sich voll und ganz auf die nächsten Schritte seiner persönlichen Berufsentwicklung konzentrieren, heißt es in der Mitteilung.

Bronstert übergibt ihr Amt Mitte Oktober. Nach knapp drei Jahren habe sich eine neue Karrierechance ergeben, die sie ergriffen habe, schreibt sie an die UFO-Mitglieder. „Ich übergebe zu Mitte Oktober eine gut aufgestellte UFO mit einer großartigen, kompetenten Mannschaft.“