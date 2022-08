Luftfahrt In fünf Stunden von Miami nach London: American Airlines bestellt 20 neue Überschalljets

New York Die Fluggesellschaft American Airlines (AA) hat 20 neue Überschallflugzeuge des Typs „Overture“ beim US-Start-up Boom Supersonic geordert. Zusätzlich wurde eine Option auf weitere 40 Maschinen vereinbart. Das berichtet der Wirtschaftssender CNCB.

Boom aus Denver, Colorado, wurde 2014 gegründet und wird laut Analysehaus Pitchbook mit 1,2 Milliarden Dollar bewertet. Bereits 2021 hatte AA-Konkurrent United Airlines 15 Maschinen geordert.

Boom-CEO Blake Scholl versprach auf CNBC „schnellere, bequemere und nachhaltigere Flüge“, in fünf Stunden soll es von Miami nach London gehen. Ein Flug von Seattle nach Tokio wiederum der normalerweise etwas mehr als 10 Stunden dauert, könnte laut Boom mit einem Overture-Jet in sechs Stunden erledigt werden.

Dabei erreicht der projektierte Jet eine Geschwindigkeit von Mach 1,7 (2.098 Stundenkilometern). Bisher ist das freilich noch Zukunftsmusik: Das Start-up ist Jahre vom Bau seines ersten kommerziellen Flugzeugs entfernt. Die Inbetriebnahme wird für die Mitte der 2020er Jahre angestrebt.

Die Überschallflugzeuge sollen in North Carolina gebaut werden und 65 bis 80 Passagiere befördern. Außerdem sollen sie mit nachhaltigem Flugbenzin fliegen können, das weniger Emissionen verursacht.

Der Traum vom überschallenden Fliegen ist zurück

„Überschallflüge werden ein wichtiger Teil unserer Fähigkeit sein, unseren Kunden etwas besonderes zu bieten“, sagte Derek Kerr, Finanzvorstand von American Airlines. Der Kaufbetrag wird als nicht erstattungsfähige Anzahlung geleistet und wurde nicht genannt. Die Börse begrüßte den Plan: Die 2022 schwer gebeutelten AA-Aktien stiegen um über ein Prozent.

Geht es nach Boom, dann sollen die eigenen Maschinen die geistige Nachfolge der Concorde antreten, der „Königin der Lüfte“, wie sie Luftfahrtenthusiasten nennen. Der elegante Überschalljet von British Airways und Air France flog ab 1976 in drei Stunden von London nach New York. 1997 kostete das Ticket knapp 8.000 Dollar – viele Passagiere kannten den Preis jedoch gar nicht, wie eine Untersuchung zeigte. Das Vorzimmer hatte gebucht.

Nach dem Absturz des Air France Flight 4590 im Jahr 2000 sank ihr Stern: Die schlanken Maschinen mit der absenkbaren Nase waren in die Jahre gekommen, die Instandhaltungskosten zu hoch. 2003 kam das endgültige Aus, der Traum vom überschallschnellen Fliegen schien ausgeträumt.

Doch wie das so ist mit Träumen, manchmal kehren sie Jahre später wieder. Und zumindest in einem Punkt wird die Concorde auch in Zukunft die Nase vorn haben: Sie flog mit Mach 2,04, also mit 2.167 Stundenkilometern. Ein unsterblicher Rekord.

Mehr: Boom Supersonic und Tupolev wollen Überschalljets für Geschäftsreisen bauen