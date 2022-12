Luftfahrt Italien ebnet Weg für Lufthansa-Beteiligung an ITA Airways

Die italienische Regierung hat ein Dekret verabschiedet, das das Verkaufsverfahren beschleunigen soll. Es könnte eine Minderheitsbeteiligung der Lufthansa vereinfachen.

Der Deal würde es Lufthansa ermöglichen, in einem der größten europäischen Luftfahrtmärkte zu expandieren. (Foto: Reuters) ITA Airways

Rom Italien hat den Weg für den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an ITA Airways freigemacht. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die monatelange Ungewissheit über die Pläne der Regierung für den Nachfolger der bankrotten Alitalia SpA zu beenden.

Rom hat am Mittwoch ein Dekret verabschiedet, das das Verkaufsverfahren für ITA beschleunigen soll, wie ein Regierungsvertreter mitteilte. Dies könnte den Weg für die Deutsche Lufthansa AG ebnen, eine Minderheitsbeteiligung an ITA zu übernehmen, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete. In diesem Szenario würde die Regierung ihre Mehrheitsbeteiligung behalten.

Der Deal würde es Lufthansa ermöglichen, in einem der größten europäischen Luftfahrtmärkte zu expandieren. Ursprünglich hatte Lufthansa ein gemeinsames Angebot mit der MSC Mediterranean Shipping Company SA geplant, doch das Unternehmen zog sich im November zurück.

Die vorherige Regierung unter Premierminister Mario Draghi hatte eine konkurrierende Gruppe unter der Führung von Certares Management LLC, Delta Air Lines Inc und Air France-KLM als bevorzugten Bieter ausgewählt. Die derzeitige Premierministerin Giorgia Meloni nahm nach ihrem Amtsantritt im Oktober die Gespräche mit Lufthansa und MSC wieder auf. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Warum es für die Lufthansa dieses Mal mit der ITA-Übernahme klappen könnte