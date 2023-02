Luftfahrt Keine Alternative zum Kleinflugzeug – Klima-Kritik an Privatjets stellt Unternehmer vor Probleme

Frankfurt Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos ist Sammelpunkt der wirtschaftlichen und politischen Entscheider der Welt. Und für Privatjets. Etwa 500 Flüge werden dem WEF jährlich zugerechnet. Die Umweltorganisation Greenpeace hat dabei jüngst analysiert, für wie viel CO2-Emissionen das sorgt: 7400 Tonnen waren es etwa 2022, das Vierfache des Wertes in anderen Wochen.

Kurze Strecken, kaum Passagiere, vergleichsweise hoher Verbrauch: Wer mit dem eigenen Flugzeug unterwegs ist, sieht sich immer häufiger öffentlich in der Kritik. Und dank diverser Tracking-Apps ist es einfach, die Bewegungen einzelner Flugzeuge zu verfolgen. Das gilt vor allem, aber nicht nur für Prominente.

Der US-Student Jack Sweeney etwa erfasst seit 2020 die Flüge der Gulfstream G650ER von Tesla-Chef Elon Musk. 134 Flüge waren es nach seinen Berechnungen im vergangenen Jahr – ob mit oder ohne Musk an Bord ist nicht bekannt.

Im Juli vergangenen Jahres analysierte die Digitalagentur Yard Daten des inzwischen gesperrten Twitter-Accounts „Celebrity Jets“ und erstellte eine Liste der zehn größten Klimasünder. Auf Platz eins stand die Pop-Sängerin Taylor Swift, gefolgt von der Box-Legende Floyd Mayweather und dem Rapper Jay-Z.

Der Kampf der Klimaaktivisten gegen die Emissionen bringt auch jene in die Bredouille, die das private Flugzeug für ihr Geschäft brauchen: Unternehmer und Manager. So stand Mitte Januar das Befestigungs- und Montagetechnikunternehmen Würth in der Kritik. Die sieben firmeneigenen Flugzeuge seien 2022 im Schnitt einhundertmal pro Monat abgehoben, hieß es in mehreren Medienberichten.

„Wir haben die Sorge, dass wir über einen Kamm geschoren werden“, sagt Andreas Mundsinger, Hauptgeschäftsführer des Verbands German Business Aviation Association (GBAA). Die Unternehmen würden die Flugzeuge als Mittel zum Zweck nutzen, nicht zum Spaß.

Kommerzielle Airlines haben sich aus der Fläche zurückgezogen

Viele Mittelständler in den ländlichen Regionen haben bei der Wahl der Verkehrsmittel keine große Auswahl. Die Pandemie hat den Rückzug der kommerziellen Fluggesellschaften aus der Fläche beschleunigt. Nach Daten des Flughafenverbands ADV waren davon im Sommer 2022 besonders stark die kleineren und dezentralen Flughäfen betroffen. Direkte Anschlüsse an das Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn gibt es vielerorts auch nicht. Unaufschiebbare Präsenztermine allerdings schon.

Die Pandemie hat so die Nachfrage nach Flügen im privaten Flugzeug zusätzlich angeheizt. Niemals zuvor waren Privatjets so häufig unterwegs wie im vergangenen Jahr. Die Experten des Informationsdienstes WingX Advance aus Hamburg zählten 2022 weltweit gut 5,5 Millionen Starts von Privatjets, fast 700.000 mehr als vor der Pandemie im Jahr 2019. An deutschen Flughäfen wurden nach Angaben der europäischen Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol im vergangenen Jahr 94.317 Starts mit privaten Flugzeugen registriert, ebenfalls mehr als vor der Pandemie (85.439 Starts).

Trotz der Imageprobleme sind die Jets gefragt. Mittlerweile ist es laut Mundsinger kaum noch möglich, gebrauchte Geschäftsflugzeuge zu finden. Das hat auch mit einer Entscheidung der US-Regierung unter Ex-Präsident Donald Trump zu tun, die Abschreibungsmöglichkeiten für Maschinen deutlich auszubauen.

Der Boom hat Folgen: Laut Transport & Environment – eine Dachorganisation von Umweltverbänden mit dem Schwerpunkt Verkehr – liegen die CO2-Emissionen pro Passagier und Kilometer bei einem Privatflugzeug um den Faktor zehn höher als bei einem kommerziellen Verkehrsflugzeug.

Falsche Informationen über Steuervorteile im Umlauf

In der teils emotional geführten Debatte über Privat- und Businessjets geraten allerdings die Fakten zuweilen durcheinander. So ist es zum Beispiel nicht richtig, dass die Nutzung der privaten Flugzeuge pauschal von der Steuer befreit ist. Das gilt nur für gewerbliche Luftfahrtunternehmen, deren Kerngeschäft es ist, externen Kunden Privatflüge anzubieten.

34 Prozent der Flüge mit Geschäftsflugzeugen sind nach Angaben von GBAA-Hauptgeschäftsführer Mundsinger aber keine gewerblichen Verkehre: „Das sind die Werkverkehre von Firmen wie Würth, Herrenknecht, BMW, Viessmann, Brose, Liebherr oder andere Unternehmen. Diese Unternehmen tanken versteuertes Kerosin, sind also nicht steuerbefreit.“

Kritisiert wird auch die niedrige Freigrenze für Emissionen. Überschreitet ein Airline-Betreiber diese, muss er Emissionsrechte-Zertifikate erwerben. Bei gewerblichen Luftfahrtunternehmen liegt die Grenze bei 10.000 Tonnen, bei nicht gewerblichen beträgt sie 1000.

Laut Mundsinger hätten die Mitglieder des GBAA überhaupt kein Problem mit strengeren Regeln: „Wir hätten nichts dagegen, wenn der Emissionshandel bereits ab der ersten Tonne beginnt.“ Doch die EU-Kommission will an den Vorgaben bisher nicht rütteln. Die Mitglieder würden sich demnach auch nicht dagegen wehren, künftig pauschal besteuert zu werden.

Trotz der dann drohenden Mehrkosten würden viele Unternehmen aber wohl nicht auf ihre Werksflotte verzichten. Sie sind darauf angewiesen und nehmen dafür schon heute viel Geld in die Hand. Zu den Anteilseignern des Flughafens in Friedrichshafen zählen zum Beispiel zahlreiche Unternehmen, von ZF Friedrichshafen über die zu Airbus gehörende DADC Luft- und Raumfahrt Beteiligungs GmbH bis zu MTU. Würth betreibt in Schwäbisch Hall einen eigenen Airport.

Firmen überlegen eine eigene SAF-Fertigung

Wo verfügbar, wird der teure synthetische Kraftstoff SAF in die Tanks der Geschäftsflugzeuge gefüllt, der umweltfreundlicher ist. Doch die Unternehmen haben begriffen, dass sie mehr tun müssen, um sich nicht dauerhaft der Kritik von Klimaschützern und Aktivisten auszusetzen.

So hat der GBAA das sogenannte Kombi-Zertifikat entwickelt. Wer als Nutzer eines eigenen Flugzeugs ein solches Zitat erwirbt, finanziert zum einen Projekte, mit denen die Emissionen kompensiert werden. Er stellt zum anderen aber auch Geld für die Entwicklung neuer Technologien zur Verfügung.

„Die Unternehmen sind bereit, in die nachhaltige Luftfahrt zu investieren“, sagt Mundsinger: „Die Flughäfen haben große Brachflächen. Wir haben die Vision, dort dezentral SAF zu produzieren, zum Beispiel mithilfe von dort installierten Photovoltaik-Anlagen.“

Die Kritik der Klimaschützer scheint Wirkung zu zeigen. Auch weil mittlerweile wieder etwas weniger geflogen wird. Zwar habe man 2022 ein deutliches Wachstum gesehen, sagt Mundsinger. Aber im letzten Quartal des Jahres habe es bereits einen Dämpfer gegeben.

Und auch in Davos scheint die Botschaft angekommen zu sein. Der Informationsdienst WingX hat festgestellt, dass in diesem Jahr weniger Teilnehmer mit dem Privatjet zum Weltwirtschaftsforum nach Davos gereist sind als noch 2019.

