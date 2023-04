Luftfahrt Klimaneutrales Fliegen wird die Branche Hunderte Milliarden kosten

Die Luftfahrt wird in Zukunft der größte Abnehmer für das sogenannte E-Fuel sein.

Frankfurt Sichtlich stolz führte Tim Böltken am Mittwochvormittag mit Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) den ersten Spatenstich aus. Böltken baut mit seinem Start-up Ineratec im Industriepark Frankfurt-Hoechst eine E-Fuel-Anlage im Industriemaßstab.

Die Anlage sei „ein Meilenstein in der Entwicklung von nachhaltigem E-Fuel“, sagte Böltken. Al-Wazir ergänzte, es gehe darum, „synthetisches Kerosin in deutlich größerem Maßstab als bisher herzustellen, um Erfahrungen für die Massenproduktion zu sammeln“.

Das Wort Massenproduktion wird man einige Kilometer entfernt in der Zentrale der Lufthansa mit Freude vernommen haben. Denn die Luftfahrt braucht möglichst schnell möglichst viel E-Fuel oder SAF, wie die Branche es auch nennt. Der synthetische Treibstoff soll in den Bestandsflotten der Airlines als klimaschonende Brückentechnologie dienen, denn die Entwicklung von alternativen Antriebskonzepten für Flugzeuge dürfte noch viele Jahre dauern.

Für die Luftfahrtbranche rächt sich jetzt, dass sie sich dem Thema Nachhaltigkeit zu spät gestellt hat. In den Unternehmen herrscht Hektik, nachdem etwa die EU der Branche strenge Emissionsvorgaben ab 2050 gemacht hat.

Nun wird es teuer: In einer Studie im Auftrag der Luftfahrtbranche haben die beiden Institute „Royal Netherlands Aerospace Centre“ und „SEO Amsterdam Economics“ errechnet, dass es 820 Milliarden Euro kosten wird, bis 2050 in Europa klimaneutral zu fliegen. Der mit Abstand größte Kostenblock seien mit 441 Milliarden Euro die Mehrkosten für E-Fuel. Zusammen mit den normal weiterlaufenden Ausgaben beziffern die Forscher die Investitionen der Branche für die Jahre 2018 bis 2050 auf ganze 1,9 Billionen Euro.

E-Fuel verteuert die Tickets deutlich

Die Luftfahrtindustrie wirbt mit diesen Zahlen gezielt um staatliche Unterstützung. Doch die in der Studie erwarteten etwa 30 Milliarden Euro Mehrkosten pro Jahr bis 2050 sind nicht unrealistisch. So gehen Luftfahrtexperten der Unternehmensberatung PwC davon aus, dass allein das teurere SAF eine einzelne typische Netzwerk-Airline wie die Lufthansa zwischen 2025 und 2035 jährlich fast eine Milliarde Euro zusätzlich kosten wird. Hätte sich die Branche früher mit dem Thema E-Fuel auseinandergesetzt, wäre heute wahrscheinlich schon viel mehr vom synthetischen Kraftstoff verfügbar – zu günstigeren Preisen.

Den späten Start beim E-Fuel werden zum Teil die Passagiere bezahlen müssen. In einer zweiten Studie haben die beiden Institute die zu erwartenden Mehrkosten für einen Hin- und Rückflug von Hamburg nach Bangkok über das Drehkreuz Frankfurt ausgerechnet.

Der Preis für das Economy-Ticket könne bis 2035 von 815 auf 914 Euro steigen. Elf Euro mehr würden für Emissionsrechte fällig, 77 Euro für das beigemischte E-Fuel und elf Euro für Energiesteuern.

Mit dieser Berechnung im Auftrag der Branche will die Luftfahrtindustrie zeigen, dass Airlines mit Drehkreuzen außerhalb Europas weniger Mehrkosten und damit einen Wettbewerbsvorteil haben. Sie zahlen nur für ihre Emissionen für den Flug zwischen Europa und ihren Heimatflughäfen, nicht für die anschließende Verbindung etwa nach Bangkok.

Doch auch ohne „Branchen-Brille“ steht fest, dass auch die Passagiere den Weg zum klimaneutralen Fliegen werden bezahlen müssen. Schon heute zahlen die Kunden etwa bei Lufthansa oder Air France drauf, wenn sie nachhaltig mit SAF fliegen wollen. Denn die Kosten für SAF liegen je nach Herstellung bei dem Zwei- bis Vierfachen von Kerosin, das E-Fuel bleibt vorerst ein rares Gut.

Das Karlsruher Start-up hat in Frankfurt-Hoechst mit dem Bau einer Anlage für synthetischen Treibstoff im Industrieformat begonnen. (Foto: INERATEC GmbH) E-Fuel von Ineratec

Die Produktion ist teuer, noch scheuen viele Unternehmen, finanziell in Vorleistung zu gehen. Aktuell produzieren weltweit rund 70 Firmen den synthetischen Treibstoff – allerdings in sehr geringen Mengen. Die weltweite SAF-Produktion macht aktuell nur ein Promille des Treibstoffbedarfs in der Luftfahrt aus.

Auch die neue Anlage in Frankfurt-Hoechst ist noch relativ klein. Sie soll ab 2024 jährlich 2500 Tonnen des synthetischen Treibstoffs produzieren, vor allem für die Luft- und Schifffahrt. Ineratec investiert mehr als 30 Millionen Euro in die Fertigung. Das Bundesumweltministerium hat für das Projekt rund sechs Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Läuft alles rund, soll die Fabrik eine Blaupause für größere Anlagen werden. Mehrere davon sind laut Ineratec-Chef Böltken schon in Planung. Er will sein Unternehmen zum Marktführer für E-Fuels aufbauen.

Synthetischer Treibstoff kann auf mehrere Arten produziert werden. Grundsätzlich gilt: Aus nicht fossilen und nachwachsenden Rohstoffen wird in komplizierten chemischen Verfahren Biokraftstoff hergestellt. Manche Firmen nutzen dazu Hausmüll oder landwirtschaftliche Abfälle. Auch können mithilfe von grünem Strom Wasser und Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Luft entnommen und zu Kerosin verarbeitet werden. Damit hat E-Fuel eine deutlich bessere Klimabilanz als fossile Treibstoffe.

