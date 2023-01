Luftfahrt-Konzern Lufthansa Industry Solutions wird Sparte der Lufthansa Technik

Frankfurt Das Lufthansa-Management will die Tochter Lufthansa Technik (LHT) offensichtlich zu einem der führenden digitalen Spezialisten für die Flugzeugwartung ausbauen. Darauf deuten mehrere Entscheidungen der vergangenen Wochen hin.

So wird die IT-Beratungsfirma Lufthansa Industry Solutions – mit rund 2300 Mitarbeitenden bisher eine Tochtergesellschaft des Konzerns – Teil der Techniksparte. Ein Sprecher von LHT bestätigte entsprechende Informationen des Handelsblatts.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Techniktochter die Übernahme von Swiss Aviation Software verkündet. Die Firma gehörte bislang zur Lufthansa-Airline Swiss und hat die Software Amos entwickelt, mit der Wartungsarbeiten an Flugzeugen digital verwaltet werden können. Zuvor hatte LHT das britische Start-up Flydocs erworben. Mit dessen Software ist es möglich, Flugzeugdokumente zu digitalisieren, die etwa bei einem Verkauf des Jets eine zentrale Rolle spielen.

Alle drei Firmen ergänzen die eigene Softwarelösung von Lufthansa Technik. Mit dem sogenannten Aviatar kann die Wartung von Flugzeugen optimiert werden. So wird zum Beispiel der Verschleiß von Teilen am Jet frühzeitig gemeldet. Der Austausch kann so im normalen Wartungszyklus eingeplant werden, die Flugzeuge fallen seltener aus.

Gemeinsam mit den Digitalexperten von Lufthansa Industry Solutions will Lufthansa Technik alle diese Lösungen zu einem vollständigen digitalen Prozess für die Flugzeugwartung zusammenbinden. Intern ist die Rede vom „Digital Tech Ops Ecosystem“.

Bei der Instandhaltung von Flugzeugen geschieht immer noch vieles in Papierform. So wird etwa auf Arbeitskarten festgehalten, was an einem Flugzeug gemacht werden muss und was gemacht wurde. Diese Karten sollen künftig digital erstellt werden.

Teilverkauf von Lufthansa Technik kommt voran

Auch wenn Lufthansa Industry Solutions nun Teil von Lufthansa Technik ist, soll die Gesellschaft weiterhin eine unabhängige Einheit bleiben. Das ist deshalb wichtig, weil die Firma nicht nur Unternehmen der Luftfahrtbranche berät. Auf der Webseite ist von über 300 Kunden aus der Autobranche, der Industrie, der Logistik und eben der Luftfahrt die Rede.

Die Strategie der Lufthansa-Führung, die Wartungstochter digital zu stärken, dürfte auch von externen Investoren aufmerksam verfolgt werden. Lufthansa will 20 Prozent der Anteile an LHT abgeben – bevorzugt an einen Investor, alternativ über einen Teilbörsengang. Die Konzernführung geht von einem Erlös von bis zu 1,5 Milliarden Euro aus. Wichtiger als das Geld ist dem Management nach eigener Aussage aber, dass der Investor dabei hilft, LHT strategisch weiterzuentwickeln.

In einem internen Schreiben hatte die Führung von LHT die Belegschaft in der vergangenen Woche darüber informiert, dass Ende Januar die Gespräche mit „ausgewählten Investoren“ beginnen werden. Der Mitteilung zufolge sind zwei Runden geplant, die „voraussichtlich bis in den Sommer hinein dauern werden“.

Das deckt sich mit Informationen aus Finanzkreisen. Danach gehen die Investoren davon aus, im Sommer bindende Angebote vorzulegen. Unter den Bietern sollen die Finanzinvestoren Advent, CVC, KKR, CD&R und Apollo sein. Auch die Namen Bain und Blackstone werden genannt.

