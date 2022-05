Luftfahrt Längster Direktflug der Welt: Qantas plant Nonstop-Flüge auf Strecke Sydney-London

Die australische Fluggesellschaft will die Verbindung ab Ende 2025 anbieten. Dafür kommen neue Flugzeuge von Airbus zum Einsatz.

Airbus-Manager Christian Scherer (2.v.l.) und Qantas-Chef Alay Joayce (2.v.r.) vor dem neuen Airbus A350-1000

Sydney Die australische Airline Qantas will mit dem längsten Nonstop-Flug der Welt, neuen Flugzeugen und mehr Komfort bei höheren Preisen punkten. Die Fluglinie bietet ab Ende 2025 Direktflüge von Sydney nach London oder New York an und sicherte sich dafür zwölf Airbus Maschinen vom Typ A350-1000.

Die Flugzeuge sollen mit mehr Premium-Sitzen, aber insgesamt weniger Gesamtkapazität ausgestattet sein, um bis zu 238 Passagiere auf einer rund 20-stündigen Reise zu befördern. Es wäre der längste kommerzielle Direktflug der Welt – und das auf einer Strecke, die wegen der vielen Zwischenstopps lange nur als „Känguru-Route“ galt. Konzernchef Alan Joyce betonte am Montag, man werde die höheren Kerosinkosten durch höherpreisige Flugtickets ausgleichen.

Qantas nennt es das „Projekt Sonnenaufgang“: Ende 2025 könnte es auch Direktflüge nach Paris, Chicago und Rio de Janeiro geben, fügte Joyce hinzu. „Neue Flugzeugtypen machen neue Dinge möglich.“

Qantas hatte die rund 17.700 Kilometer lange Direktverbindung von London nach Sydney bereits Ende 2019 mit einer Boeing 787-9 Dreamliner getestet. Der Flug dauerte damals 19 Stunden und 19 Minuten. Eigentlich sollte die Strecke bereits 2022 ins Programm aufgenommen werden, aber wegen der Corona-Pandemie und der langen Grenzschließungen musste der Plan verschoben werden.

Den aktuell längsten Nonstop-Linienflug bietet Singapore Airlines an: Er verbindet seit 2018 ohne Umsteigen Singapur mit New York. Die Maschinen legen die 15.300 Kilometer lange Strecke in knapp 18 Stunden zurück. Die Airline bestellte neben dem Dutzend großer Maschinen für Kontinentalflüge auch 40 Kurzstreckenflieger zur Modernisierung ihrer Inlandsflotte. Die jeweils 20 bestellten A321XLR und A220 sollen bereits Ende kommenden Jahres ihren Dienst aufnehmen. Qantas nannte keinen Preis, nach einer Schätzung der Analysten von Barrenjoey könnte sich der Deal allerdings auf mindestens 4,2 Milliarden Dollar belaufen. Australische Fluggesellschaft baut Inlandsflotte aus Zudem sicherte sich Qantas eine Kaufoption für weitere 94 Flugzeuge. „Die Entscheidung des Vorstands, die größte Flugzeugbestellung in der australischen Luftfahrt zu genehmigen, ist ein klares Vertrauensvotum für die Zukunft der Qantas Group", sagte Konzernchef Joyce. Die Fluggesellschaft erklärte zudem, dass die Nachfrage nach Inlandsflügen schneller als erwartet auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehre. Für das am 1. Juli beginnende Geschäftsjahr erwarte Qantas die Rückkehr in die Gewinnzone. Qantas-Aktien legten am Montag rund drei Prozent zu auf den höchsten Stand seit November. Airbus notierten in einem schwachen Gesamtmarkt etwa 1,5 Prozent im Minus.