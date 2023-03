Luftfahrt Lufthansa bereitet neue Airline vor – und erhöht in Tarifverhandlungen den Druck

Frankfurt Einen Namen hat der jüngste Spross des Lufthansa-Konzerns bereits, auch eine eigene Website. „City Airlines“ soll die neue Fluggesellschaft heißen. „Member of Lufthansa Group“ steht auf der Internetseite.

Wann die neue Fluggesellschaft abheben wird, ist aber noch offen. Das hängt von den Verhandlungen zwischen der Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit (VC) und dem Management ab. Beide Seiten sprechen seit Monaten darüber, wie und zu welchen Rahmenbedingungen die Kernmarke Lufthansa wachsen kann.

Einigt man sich nicht bis Ende Juni, wird Lufthansa die Zubringerflüge (Feeds) nach Frankfurt und München an City Airlines mit niedrigeren Lohnkosten verlieren. Das könne sehr schnell gehen, heißt es in der Konzernzentrale. Der Flugbetrieb sei weitgehend vorbereitet, es würden noch die Jets und das Personal fehlen.

Sollte City Airlines abheben, wären die Folgen für die Fluggäste überschaubar. Tickets werden weiter über Lufthansa gebucht, die Jets kommen von Lufthansa und behalten innen wie außen ihr „Outfit“. Auch die Crews sollen die Lufthansa-Identität verkörpern.

Wozu also der ganze Aufwand? City Airlines – der Name ist eng an die schon bestehende Cityline angelehnt, die ebenfalls für Lufthansa Flüge durchführt – ist das jüngste Beispiel für die Strategie der Konzernführung um CEO Carsten Spohr. Durch die Gründung neuer Fluggesellschaften mit anderen Tarifverträgen will das Management die Gewerkschaften zu Zugeständnissen und einem gemeinsamen Zukunftsplan bewegen.

City Airlines und Lufthansa: Komplexität steigt weiter

Der Preis dafür ist eine steigende Komplexität im Flugbetrieb. City Airlines wäre die zwölfte Airlinemarke der Gruppe. Mit der italienischen ITA könnte schon bald die Nummer 13 folgen. Diese Vielfalt zu steuern ist nicht einfach. Das weiß Konzernchef Spohr. Keine Seite könne wirklich wollen, dass City Airlines abheben werde, sagte er kürzlich bei einem internen Mitarbeitertreffen.

Doch im Zweifel nimmt der oberste Lufthanseat die Komplexität in Kauf. „Wenn wir scheitern, wird eine zweite Cityline so groß werden, dass dies den Anteil des Feeds, den die Lufthansa selbst betreibt, weiter reduzieren wird“, richtete Spohr Anfang März eine klare Botschaft an die VC-Vertreter.

City Airlines soll dafür sorgen, die Zubringerverkehre an die großen Drehkreuze in Frankfurt und München wettbewerbsfähig zu machen. Bisher werden diese noch zu einem großen Teil von Crews der Kernmarke Lufthansa durchgeführt. Hier gilt der sogenannte Konzerntarifvertrag, der die besten Konditionen innerhalb der Gruppe bietet.

Bei City Airlines würde die Cockpitbesatzung zwar auch nach Tarif bezahlt, aber hier soll der weniger üppige Vertrag von Cityline gelten. Das Management will die neue Airline in erster Linie als Wachstumschance in dem großen Netz von Zubringerflügen verstanden wissen.

Cityline selbst wiederum kann die Zubringerflüge nicht komplett übernehmen, da in Tarifverträgen mit der VC ein Größenlimit festgeschrieben ist. Sollten die Verhandlungen mit der VC scheitern, müsste Cityline sogar schrumpfen. Denn dann würden frühere Tarifverträge wieder gültig werden. Die sehen vor, dass unter Cityline nur Regionaljets betrieben werden dürfen, keine Kurzstreckenflugzeuge wie aktuell.

City Airlines könnte rasch den Betrieb aufnehmen. Für das sogenannte AOC (Air Operator Certificate), die Betriebserlaubnis durch das Luftfahrt-Bundesamt, fehlt nur noch mindestens ein Flugzeug. Das könnte Lufthansa recht schnell zu der neuen Airline hinüberschieben. In Konzernkreisen ist zu hören, dass City Airlines dann recht zügig auf bis zu 40 Jets wachsen könnte. Starten soll die Fluggesellschaft zunächst in München.

Das Management von Europas größter Airlinegruppe fordert von den Piloten der Kernmarke Zugeständnisse, um den Zubringerverkehr wettbewerbsfähig zu machen. (Foto: IMAGO/sepp spiegl) Lufthansa-Chef Carsten Spohr

Die Personalakquise soll im Sommer beginnen. „Lust, Teil eines lebendigen und dynamischen Teams zu werden? Dann können wir gemeinsam abheben…“, wirbt das Jungunternehmen auf der Website schon mal um potenzielle Crew-Mitglieder. Probleme, ausreichend Piloten zu finden, sieht man in der Konzernzentrale nicht. Auf offene Cockpitstellen bei der Tochter Brussels Airlines sei jüngst ein Vielfaches an Bewerbungen eingegangen, heißt es.

Die Lufthansa-Führung verweist darauf, dass ihr Vorgehen nicht außergewöhnlich sei. Auch andere Airlinekonzerne würden die Zubringerverkehre mittlerweile von Tochtergesellschaften durchführen lassen, so etwa Singapore Airlines oder Cathay Pacific. Auch in den USA nutzen die großen Fluggesellschaften dieses Modell, bei American Airlines übernimmt American Eagle den „Feederdienst“.

Dennoch hoffen Management und die Pilotenvertreter, noch eine Lösung zu finden, bei der sich City Airlines erübrigt. An diesem Freitag verlassen die beiden Tarifpartner den „geschlossenen Raum“. Er war im vergangenen Jahr vereinbart worden, um in Ruhe und ohne Öffentlichkeit Themen zu diskutieren, die nicht Teil eines Tarifvertrags sind und deshalb bestreikt werden können. Nun wird bis Ende Juni in normalen Tarifverhandlungen miteinander gesprochen.

Viele Piloten misstrauen den Zusagen des Managements

Dabei geht es vor allem um die sogenannte Perspektivvereinbarung (PPV). Mit ihr hatten die Tarifpartner vor einiger Zeit festgelegt, wie groß die Kernmarke mindestens bleiben wird. 325 Flugzeuge sollte die Flotte haben. Doch im Zuge der Pandemie hatte das Management dieses Abkommen aufgekündigt, was Spohr später selbst als übereilt bezeichnet hat. Nun will der Konzernlenker eine neue PPV erreichen.

Beide Seiten betonen, dass der Gesprächsfaden nicht gerissen sei. Die Arbeiten an City Airlines will die Konzernführung nicht als Eskalation verstanden wissen. Man habe dem Tarifpartner stets offen gesagt, dass die geplante neue Airline wegen der laufenden Gespräche nicht komplett aufgegeben werde. Die Zusage, City Airlines während der Verhandlungen nicht schon komplett betriebsfähig zu machen, werde weiterhin eingehalten.

Die Pilotenvertreter wollen eine Wachstumsperspektive für die Kernmarke. Viele Piloten misstrauen den Zusagen des Managements nach der Kündigung der PPV. Die Entscheidung, mitten in der Krise mit Eurowings Discover eine neue Langstreckenairline zu starten, hatte die Spannungen verstärkt. Der Ableger fliegt auf Strecken, die zuvor Lufthansa ansteuerte – und das mit Gerät, das vorher bei Lufthansa bereedert war.

Mittlerweile soll sich die Stimmung zumindest etwas gebessert haben, wie in Cockpitkreisen zu hören ist. Der eine oder andere Pilot soll die Eurowings Discover als „Mitglied der Familie“ bezeichnen. Zudem ist die Alternative – sollten die Gespräche scheitern – wenig attraktiv für die Cockpitbesatzungen. Aus der Kernmarke Lufthansa würde eine reine Langstreckenairline werden – mit gut dotierten Pilotenverträgen, aber begrenzten Karrieremöglichkeiten. Ob das reicht, den großen Knoten in den Verhandlungen zu durchschlagen, weiß derzeit aber keiner.

