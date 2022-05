Luftfahrt Lufthansa beschließt Teilverkauf der Technik-Tochter

Frankfurt Nach einer monatelangen Evaluierung hat das Management von Lufthansa beschlossen, sich von einem Teil der Technik- und Wartungstochter Lufthansa Technik (LHT) zu trennen. Das geht aus der Rede von Lufthansa-Chef Carsten Spohr auf der Hauptversammlung an diesem Dienstag hervor.

„Wir sind überzeugt, dass eine größere Unabhängigkeit vom Konzern der weiteren Entwicklung der Lufthansa Technik guttun wird“, heißt es in der vorab veröffentlichten Rede von Spohr: „Deshalb treffen wir die Vorbereitungen für den Verkauf eines Minderheitsanteils im kommenden Jahr.“ Ein Sprecher des Unternehmens verwies auf Spohrs Rede, wollte aber keine weiteren Details nennen.

Das Team um Spohr überlegt schon lange, sich von einem Teil der Techniktochter zu trennen. Erste Ideen dazu gab es schon vor der Pandemie. Der Hintergrund: Lufthansa will sich stärker auf das Kerngeschäft mit dem Transport von Menschen und Waren konzentrieren. Gleichzeitig hofft das Management, so den Wert der gesamten Gruppe besser zeigen zu können.

Lufthansa Technik erzielte im vergangenen Jahr mit gut 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von vier Milliarden Euro und ein bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) von 384 Millionen Euro. Der Triebwerks- und Wartungsspezialist MTU Aero Engines wird an der Börse mit dem 19-Fachen seines Betriebsergebnis gehandelt, insgesamt mit fast zehn Milliarden Euro und damit höher als die gesamte Lufthansa-Gruppe (gut acht Milliarden Euro).

LHT könnte bei einem Teilverkauf mit mehr als fünf Milliarden Euro bewertet werden, manche erwarten sogar eine Bewertung von sieben bis acht Milliarden Euro, einschließlich Schulden, hieß es in Finanzkreisen. Citi und JP Morgan beraten Lufthansa bei der Transaktion.

Als potenzielle Käufer will Lufthansa ausschließlich Finanzinvestoren ansprechen, berichten Banker und Unternehmensinsider. Sie könnten das Management von LHT dabei unterstützen, die Lufthansa-Tochter noch optimaler auszurichten als bisher schon. In einigen Jahren könnten die Investoren ihr Paket dann an die Börse bringen. Knackpunkt in den Gesprächen mit Private-Equity-Investoren dürften die Mitspracherechte sein, die Lufthansa den Investoren einräumen würde.

Nicht nur Zustimmung zum Teilverkauf im Konzern

Ob es dazu kommt, hängt entscheidend von den Angeboten ab. Das Management habe nach wie vor die Option, den Teilverkauf im kommenden Jahr zu stoppen, sollte der erzielbare Preis zu niedrig sein oder das Marktumfeld nicht stimmen, heißt es im Unternehmensumfeld. „Für uns gilt eine strikte und einfache Regel: Jede Transaktion muss Wert schaffen“, steht im Text der Hauptversammlungsrede von CEO Spohr.

Carsten Spohr

Nicht jeder im Lufthansa-Konzern begrüßt einen Teilverkauf von Lufthansa Technik. Zum einen ist die Tochter eng mit dem Kerngeschäft verbunden. Die Wartungslizenzen für die Jets von Airbus und Boeing hängen unter anderem daran, dass die Gruppe diese Flugzeuge selbst einsetzt. Zudem gilt LHT als eine der Kaderschmieden des Unternehmens. Frühere CEOs von Lufthansa wie Wolfgang Mayrhuber oder Jürgen Weber begannen ihre Karriere bei der Tochter in Hamburg.

Auch spielt das Wissen von Lufthansa Technik eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Fliegen nachhaltig zu machen. Ideen wie eine spezielle und spritsparende Beschichtung der Flügel – die sogenannte Haifischhaut – wurden von den Ingenieuren bei Lufthansa Technik zusammen mit Experten der BASF entwickelt. Gleichzeitig hilft der Ableger mit seinen Erlösen, das volatile Kerngeschäft abzufedern. Andererseits kann das Management mit dem Verkaufserlös die Schuldenlast reduzieren. In der Krise hat Lufthansa Kreditschulden in Höhe von 16,7 Milliarden Euro angehäuft.

Mit dem grundsätzlichen Beschluss in Sachen Lufthansa Technik wollen Spohr und sein Team den Investoren zeigen, dass sie es mit ihren Verkaufsideen ernst meinen. Eigentlich sollte bis Ende vergangenen Jahres eine Entscheidung über die Techniktochter fallen. Nachdem der Konzern die deutschen Staatshilfen am Ende schneller als erwartet zurückgezahlt hatte, hat der Verkaufsdruck aber etwas nachgelassen. Nun kommt wieder Schwung in die Pläne.

Das gilt auch für den geplanten Verkauf des Geschäftsreisedienstleisters Airplus. Der war zwischenzeitlich auf Eis gelegt worden, nun wurden die Gespräche aber wieder aufgenommen. „Wir haben einen Prozess gestartet, um für unser Kreditkartengeschäft Airplus einen Käufer zu finden“, heißt es in Spohrs Rede.

Airplus könnte bei einem Verkauf mit rund einer Milliarde Euro bewertet werden, sagten mit der Transaktion vertraute Personen. Die Kreditkartenunternehmen American Express und Mastercard sowie Beteiligungsfirmen werden als mögliche Bieter genannt. Wie lange der von Goldman Sachs geführte Verkaufsprozess dauern wird, sei noch nicht klar, berichten Banker. Die Buchungen von Geschäftsreisen nehmen gerade wieder zu. Die Annahmen zur Erholung der Nachfrage im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau werden dabei maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung haben.

