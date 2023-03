Luftfahrt Lufthansa-Chef Spohr sieht meiste Fragen bei ITA-Übernahme geklärt

Jet von ITA Airways setzt zur Landung in Los Angeles an

Frankfurt Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist zuversichtlich, die Gespräche über eine Übernahme der italienischen Fluggesellschaft ITA in den nächsten Wochen erfolgreich abschließen zu können. Die meisten Fragen seien in den Verhandlungen mit dem Finanzministerium in Rom mittlerweile geklärt, sagte der Manager am Rande einer Branchenveranstaltung in Brüssel. Nun gehe es um den Preis. „ITA hat sehr viel Geld verloren. Das muss bei der Bewertung berücksichtigt werden“, sagte Spohr.

Seit mehreren Wochen verhandeln Vertreter von Lufthansa und der italienischen Regierung exklusiv über die Details einer Übernahme. Die Voraussetzung dafür wurde im Januar geschaffen, als der MDax-Konzern und das italienische Finanzministerium eine Absichtserklärung über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung unterzeichnet hatten.

Die Zeit drängt. Im vergangenen Jahr flog ITA einen Nettoverlust von 486 Millionen Euro ein, bei einem Umsatz von 1,6 Milliarden Euro. Ursache waren laut Unternehmen die steigenden Kerosinpreise sowie die allgemeine wirtschaftliche Lage. Er sei zuversichtlich, dass auch beim Preis eine Einigung erreicht werden könne, sagte Spohr. Er selbst werde am Donnerstag zu weiteren Gesprächen nach Rom fliegen.

ITA ist die Nachfolge-Airline der traditionsreichen, aber insolventen Alitalia. Sie ist mit noch gut 60 Flugzeugen deutlich kleiner als Alitalia und wurde zudem von vielen finanziellen Altlasten befreit. Das macht das Unternehmen für Lufthansa so interessant.

Gleichzeitig muss die Lufthansa-Führung darauf achten, dass das Risiko überschaubar bleibt. Europas größte Airlinegruppe hat die schwere Coronakrise gerade erst hinter sich gelassen, braucht zudem viel Geld für dringend notwendige Investitionen etwa in die Flotte. Alex Irving von Bernstein Research bezeichnete die Übernahme kürzlich als eines der herausforderndsten Vorhaben in der europäischen Luftfahrt.

Lufthansa will zunächst nur eine Minderheit an ITA

Das Team um Spohr will deshalb in einem ersten Schritt nur eine Minderheit übernehmen, der italienische Staat soll vorerst in der Pflicht bleiben. Das gilt auch für mögliche Restrisiken, die sich aus der Insolvenz von Alitalia ergeben könnten. So laufen zum Beispiel immer noch Klagen früherer Alitalia-Mitarbeiter. Zudem müsste Lufthansa so vorerst nicht die Verluste in der eigenen Bilanz verarbeiten. Ganz ähnlich ist Lufthansa vor Jahren bei der Übernahme von Brussels Airlines vorgegangen.

Die restlichen Anteile soll der Staat im besten Fall erst dann an Lufthansa geben können, wenn ITA wieder profitabel ist. Spohr sieht dafür gute Chancen: „Die bisherigen Gespräche haben uns darin bestätigt, dass der Turnaround bei ITA möglich ist, wenn ITA in unsere Gruppe integriert wird.“

In Lufthansa-Kreisen werden zudem gerne Parallelen zur Übernahme von Swiss gezogen. Die sei wie ITA kein harter Sanierungsfall gewesen. Ein Element eines möglichen Deals wird wohl sein, ITA auf der Langstrecke wachsen zu lassen. Rom soll dabei als Drehkreuz genutzt und ausgebaut werden. Damit dürfte ITA weitere Langstreckenflugzeuge bekommen. Die bisherige Flotte mit zwölf Großraumjets ist in den Augen von Experten und auch des Lufthansa-Managements zu klein für ein profitables Langstreckengeschäft.

Mit ITA und Rom will Spohr das Geschäft in Richtung der südlichen Halbkugel erweitern. Die Wachstumsmöglichkeiten in Asien hält der oberste Lufthanseat für überschaubar. Lufthansa tut sich schwer damit, in Asien gegen die Angebote der Fluggesellschaften vom Persischen Golf zu bestehen. Zudem hänge Lufthansa noch zu stark am Heimatmarkt Deutschland und Europa, hatte Spohr Anfang März deutlich gemacht. Der sei nicht nur stark reguliert, auch sei man zu sehr von nur einem Arbeitsmarkt abhängig, der stark begrenzt sei.

