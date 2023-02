Noch steckt die Premium-Airline der Lufthansa in den roten Zahlen. Doch Europas größter Luftfahrtkonzern plant eine Produktoffensive, um das zu ändern.

Die Premiummarke des Lufthansa-Konzerns soll mit viel Geld wieder auf den Qualitätsstandard gebracht werden, den die Kunden erwarten. (Foto: IMAGO/HMB-Media) Jens Ritter, Chef von Lufthansa German Airlines

Raunheim Jens Ritter hat sich große Ziele gesetzt. „Wir wollen 2025 ein Rekordergebnis erzielen“, sagte der Chef von Lufthansa German Airlines am Donnerstagabend im Digital Hangar in Raunheim, der digitalen Ideenschmiede des Unternehmens. Und noch etwas verspricht Ritter: Der bevorstehende Sommer wird nicht so chaotisch werden wie der vergangene, in dem wegen Personalmangels zahlreiche Flüge kurzfristig abgesagt werden mussten.

Lufthansa German Airlines ist die Kernmarke der Lufthansa-Gruppe und im Premiumsegment angesiedelt. Anfang März will der Konzern Zahlen für das Jahr 2022 vorlegen. Dann wird sich zeigen, dass von den zahlreichen Passagier-Flugbetrieben des Unternehmens nur die Töchter Swiss und AUA einen Gewinn erreicht haben. Die restlichen Airlines stecken weiter in der Verlustzone, auch die Kernmarke.

