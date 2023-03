Luftfahrt Lufthansa kommt schneller als erwartet aus der Krise

Frankfurt Das Jahr 2022 war für die Lufthansa überraschend gut, das laufende soll noch besser werden. Das zeigt der Jahresbericht von Europas größter Airline-Gruppe, der am Freitagmorgen veröffentlicht wurde. Die Lufthansa erwarte für das Geschäftsjahr 2023 eine weitere deutliche Verbesserung beim bereinigten Ergebnis, hieß es in einer Mitteilung.

„Die Lufthansa ist zurück. Es gab nur sieben Jahre in der Geschichte überhaupt, in dem wir ein besseres Ergebnis vorlegen konnten“, erklärte Konzernchef Carsten Spohr, dessen Vertrag gerade für fünf weitere Jahre verlängert wurde. Der größte Beitrag zur weiteren Ergebnisverbesserung werde in diesem Jahr von den Passagier-Airlines kommen.

Für die Aktionäre sind das gute Nachrichten. In den zurückliegenden sechs Monaten hat die Lufthansa-Aktie mehr als 60 Prozent an Wert gewonnen. Analysten wie Andrew Lobbenberg von Barclays hatten sich kürzlich positiv zu den weiteren Aussichten des Unternehmens geäußert. Am Freitag starteten die Papiere mit einem Plus von gut fünf Prozent in den Handel. „Nur im Jahr 2017 lag die Marktkapitalisierung höher als an diesem Morgen“, sagte Spohr am Vormittag.

Lufthansa: Umsatz stieg 2022 um fast 95 Prozent

Noch vor rund drei Jahren stand der Konzern vor der Insolvenz. Immer mehr Regierungen verhängten wegen der Pandemie teils radikale Einreisebeschränkungen, der Luftverkehr kam zum Erliegen. Binnen weniger Wochen drohte dem Konzern das Geld auszugehen, nur zugesagte Staatshilfen in Höhe von bis zu neun Milliarden Euro retteten die Airline-Gruppe vor dem Aus.

Nun zeigt sich: Lufthansa ist besser und auch schneller als erwartet aus der Krise herausgekommen. Der Umsatz stieg 2022 um fast 95 Prozent auf 32,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich steht ein Konzernergebnis von 791 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von 2,2 Milliarden Euro im Jahr zuvor.

Das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) landete bei 1,5 Milliarden Euro. Das Management hatte die eigene Prognose kurz vor Ende des Geschäftsjahres angehoben und dabei auf die gute Buchungslage verwiesen.

Daran hat sich offensichtlich bisher nichts geändert. „Auch 2023 ist die Nachfrage nach Flugreisen ungebrochen hoch“, sagte Konzernchef Spohr. Die Lufthansa hält auch an ihrem Ziel fest, 2024 eine bereinigte Ergebnismarge von acht Prozent zu erreichen, 2022 betrug diese 4,6 Prozent.

>>Lesen Sie auch: Lufthansa ist bei ITA fast am Ziel: Verbindliches Angebot liegt vor

Allerdings ist das gute Ergebnis vor allem zwei Sparten zu verdanken, die keine Menschen transportieren. Die Frachttochter Lufthansa Cargo erzielte ein bereinigtes Ergebnis von 1,6 Milliarden Euro. Damit legte das Unternehmen noch mal sieben Prozent auf den Rekordwert im Vorjahr drauf. Bei Lufthansa Technik, ein Spezialist für die Wartung von Flugzeugen, sind es 511 Millionen Euro, eine deutliche Steigerung um 41 Prozent.

Auch das Kerngeschäft mit dem Passagiertransport verzeichnete zwar im abgelaufenen Jahr eine rasante Erholung, es wurden deutlich mehr Tickets gebucht als erwartet. Zudem sind die Durchschnittserlöse weiterhin hoch. Im Schnitt erlösten die Airline-Marken des Konzerns pro Ticket 16 Prozent mehr als im Vorkrisenjahr 2019.

Daran wird sich nach Aussage von Spohr auch im laufenden Jahr nichts ändern: „Die Preise werden im Luftverkehr nicht zurückgehen, sie werden eher weiter leicht steigen.“

Die Frachttochter hat entscheidend zum guten Ergebnis im Jahr 2022 beigetragen. (Foto: dpa) Ein Flugzeug von Lufthansa Cargo wird mit Hilfsgütern für die Türkei beladen

Deshalb konnte das Geschäftsfeld Passage Airlines sein Ergebnis um gut drei Milliarden Euro deutlich verbessern. Die Sparte blieb aber mit einem bereinigten Ergebnis von minus 300 Millionen Euro in der Verlustzone. Nur die Marken Swiss und Austrian erzielten ein positives Betriebsergebnis. Das wurde von den Verlusten der Kernmarke Lufthansa Airlines (minus 466 Millionen Euro), von Brussels Airlines (minus 74 Millionen Euro) und des Ablegers Eurowings (minus 197 Millionen Euro) mehr als aufgezehrt.

Und noch ein anderer Effekt dürfte dem Ergebnis geholfen haben. Der Personalaufwand stieg um rund 28 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro und damit weniger stark als der Umsatz. Deutlich mehr musste der Konzern dagegen für Treibstoff aufwenden – nicht nur wegen höherer Preise, es wurde auch mehr geflogen als 2021. Dieser Bilanzposten stieg um mehr als 200 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro.

Doch trotz solcher Belastungen kommt die Bilanz der Airline-Gruppe wieder deutlich solider daher als noch im Jahr zuvor. Aus dem operativen Geschäft erzielte das Unternehmen einen Mittelzufluss (operativer Cashflow) von knapp 5,2 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte der Wert noch bei 399 Millionen Euro gelegen.

Wichtige Bilanzkennzahlen sehen wieder gut aus

Damit konnte Lufthansa die notwendigen Sachinvestitionen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro wieder aus eigener Kraft finanzieren. 2021 war das noch nicht möglich. Am Donnerstag hatte der Aufsichtsrat dem Plan des Vorstands zugestimmt, 22 Langstrecken-Jets zu einem Listenpreis von 7,5 Milliarden US-Dollar, umgerechnet knapp 7,1 Milliarden Euro, zu bestellen.

Die Eigenkapitalquote schnellte von 10,6 Prozent auf stattliche 19,6 Prozent in die Höhe. Die Nettokreditverschuldung sank um 24 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Das ist nur noch etwas mehr als im Vorkrisenjahr 2019 (6,7 Milliarden Euro). Gerade hier zeigt sich, wie gut der Konzern die Krise mittlerweile bewältigt hat.

Das gilt auch für das Liquiditätspolster. Es beträgt 10,4 Milliarden Euro und liegt damit sogar leicht über dem Zielkorridor von acht bis zehn Milliarden Euro. Diesen hat das Management nach den Erfahrungen mit der Beinahe-Insolvenz zu Beginn der Pandemie als künftige Absicherung definiert und zuletzt sogar noch etwas erhöht – von bis zu acht auf bis zu zehn Milliarden Euro.

Keine neuen Informationen gibt es dagegen zur geplanten Übernahme von ITA. Die Verhandlungen mit dem italienischen Staat als Eigentümer würden laufen, sagte Spohr. Im Italienverkehr gebe es in der Businessklasse ein Plus von 30 Prozent. „Deshalb bleibt eine Beteiligung an ITA für uns strategisch sehr wichtig.“

Mehr: Lufthansa Bettreihe in der Economy, Suite in der First – das ist die neue Kabine

Erstpublikation: 03.03.23, 07:53 Uhr (zuletzt aktualisiert: 03.03.23, 11:23 Uhr).