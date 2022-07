Luftfahrt Lufthansa-Krise beunruhigt Investoren: „Es gibt keine klare Strategie“

Der Vorstandschef von Europas größter Airline-Gruppe muss sich am Mittwoch den Fragen des Aufsichtsrats zum aktuellen Flugchaos stellen.

Frankfurt Investoren schauen mit Sorge auf das Chaos bei Lufthansa. „Das Lufthansa-Management hat gesagt, es wolle stark auf die Privatreisenden setzen. Genau die vergrault man jetzt, indem man sie am Flughafen hängen lässt“, kritisiert Patrick Schuchter, Portfoliomanager bei Union Investment. Es gebe seit Jahren keine klare Strategie, die Spreizung der Marke von Premium bis zu Billig funktioniere nicht.

Die Strategiefrage stellt auch Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment. „Bisher war das Mantra der Führung Premium. Jetzt ist der fünfte Stern weg, eine echte Zäsur“, sagt er mit Blick auf den Verlust des Qualitätssiegels „Five Star Airline“.

Die Investoren finden unmittelbar vor der Sondersitzung des Lufthansa-Aufsichtsrats deutliche Worte der Kritik. Das Gremium will am Mittwoch über die angespannte Situation im Flugbetrieb und die wirtschaftlichen Folgen informieren. Dabei findet die Sitzung auf Druck der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat statt. Die Beschäftigten der Lufthansa sind unzufrieden mit der Krisenbewältigung des Managements um Carsten Spohr, der während der Pandemie vor allem auf Stellenabbau gesetzt hat.

Die Auswirkungen spüren Beschäftigte, Kunden und Investoren: Die „Hansa“ hat wegen Personalengpässen bereits gut 3000 Flüge abgesagt. Das drückt die Stimmung an der Börse – mit steigenden Passagierzahlen sinkt der Kurs. Die Lufthansa-Aktie hat seit ihrem diesjährigen Höchststand im Februar 27 Prozent an Wert verloren.

Auch die Kühne Holding sieht nun die Lufthansa-Führung in der Pflicht. Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne war im März bei Lufthansa eingestiegen und hält aktuell rund zehn Prozent der Aktien. Keiner habe diese enormen Veränderungen durch die Pandemie vorhersehen können, sagt Karl Gernandt, Executive Chairman der Kühne Holding: „Das Management ist daher besonders gefordert, adaptiv an die Situation angepasst zu agieren.“ Als langfristiger Investor stehe man der Lufthansa partnerschaftlich an der Seite.

Folgenschwere Entscheidungen der Lufthansa-Spitze

Zum Teil geht das aktuelle Desaster auf Probleme bei Partnern wie den Flughäfen zurück. Der Flughafenbetreiber Fraport hat in der Pandemie 4000 Stellen abgebaut, sucht nun aber wieder händeringend 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aber auch Spohr und seine Vorstandskollegen haben folgenreiche Fehlentscheidungen getroffen. Der Konzernchef gibt sich mittlerweile selbstkritisch. Man habe unter dem Druck der hohen Verluste an der einen oder anderen Stelle mit dem Sparen übertrieben, schrieb er kürzlich an die Mitarbeiter.

Die Lufthansa-Spitze wollte die Krise nutzen, um den Konzern schlanker zu machen. Zentraler Punkt sei ein Abbau des Personals bis zum „New Normal“ gewesen, heißt es im Unternehmensumfeld. Spohr hatte zwar recht bald nach Beginn der Pandemie den Arbeitnehmervertretern vorgeschlagen, alternativ eine „kollektive Teilzeit“ einzuführen. Doch die hatten das abgelehnt.

Als Folge hat mittlerweile jeder vierte Lufthanseat das Unternehmen verlassen. Das Management habe unbedingt Personal abbauen wollen mit dem Ziel, dieses nach der Krise zu niedrigeren Kosten zurückholen zu können, kritisiert Gerald Wissel vom Luftfahrtberatungsunternehmen Airborne Consulting: „Das ist grandios gescheitert. Lufthansa wird es nicht in Gänze gelingen, das nötige Personal in der erforderlichen Qualität zu günstigen Kosten zu bekommen.“

Dabei hätte das Management die Kurzarbeit stärker nutzen können, um mehr Personal zu halten. „Dann hätte man keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen müssen. Das gilt im Übrigen auch für einige Flughäfen“, sagt Wissel.

Zudem wurde die Erholung der Branche falsch eingeschätzt. Ein Blick etwa nach Nordamerika hätte gereicht, um zu erkennen, dass der Boom, wenn er kommt, heftig ausfallen wird. Spätestens im Frühjahr war erkennbar, dass die Reiselust auch in Europa mit Macht zurückkehren würde. Spohr selbst berichtete Anfang Mai, dass die Buchungen in einer Aprilwoche erstmals seit Beginn der Krise über dem Niveau von 2019 gelegen hätten.

Dennoch sind bis heute Kabinenmitarbeiter in Kurzarbeit und werden nicht für den Einsatz geschult. Das Management habe viel früher erkennen müssen, dass die Erholung schneller komme als prognostiziert, sagt Wissel: „Das war ab einem gewissen Zeitpunkt absehbar, und man hätte rechtzeitig etwa mit den Schulungen für das Personal beginnen können. Aber man wollte wohl Druck auf die Arbeitnehmervertreter ausüben.“

Spohr hatte zu Beginn der Krise sehr schnell und heftig die „Bremse“ gezogen. Die Flotte der Lufthansa sollte um 100 Jets schrumpfen, analog dazu sollten 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um den Betrieb der Flugzeuge das Unternehmen verlassen. „Das Management hat den Konzern zu Beginn der Krise gut gesteuert“, erkennt Speich von der Deka diese Leistung durchaus an.

Das Problem: Die Belegschaft wurde entsprechend reduziert, die Flotte aber nicht wie geplant geschrumpft. Zwar haben den „Fuhrpark“ der Lufthansa-Gruppe seit Beginn der Pandemie 83 Flugzeuge verlassen, gleichzeitig kamen aber 33 Jets hinzu. Die falsche Einschätzung, wie viele Flugzeuge man 2022 und 2023 haben werde, habe Folgefehler gehabt, räumte Spohr kürzlich gegenüber der Belegschaft ein.

Flotte schrumpft nicht wie geplant

So wurden nicht nur 200 Flugzeugführer bei der mittlerweile eingestellten Germanwings entlassen. Ende des Monats werden weitere 300 Piloten bei Lufthansa gehen. Sie haben das Freiwilligenprogramm angenommen. Nun hofft Spohr, einige von ihnen zum Bleiben zu bewegen. Denn sogar der schon ausgemusterte Airbus A380 soll reaktiviert werden. Dessen Piloten hatte das Management aber mit einer Extraprämie zum freiwilligen Abgang gedrängt.

Noch ein weiteres Ziel hat das Management bisher nicht erreicht. Es wollte in der Krise mit den Arbeitnehmervertretern eine Sozialpartnerschaft mit wettbewerbsfähigen Tarifverträgen verhandeln. Doch immer noch bestimmen alte Konflikte und ein gegenseitiges Misstrauen die Gespräche – geschürt auch durch Entscheidungen der Konzernspitze.

Die Kündigung der sogenannten Perspektivvereinbarung (PPV) vonseiten des Managements sorgt seit Ende 2021 für Unruhe. In der war vor Jahren ein Kompromiss ausgehandelt worden. Die Piloten verzichteten, dafür sagte das Management zu, in der Kernmarke Lufthansa mindestens 325 Jets zu betreiben.

Die Kündigung überschattet die gerade begonnenen Tarifverhandlungen. Sie sei nicht nötig gewesen, wenn man damals ein wenig optimistischer auf die Flottenplanung geschaut hätte, räumte Spohr kürzlich auf einer Mitarbeiterversammlung ein.

Umstritten ist zudem der Plan, im kommenden Frühjahr eine neue Airline mit dem internen Namen „Cityline 2.0“ zu starten. Arbeitnehmervertreter sehen darin den Versuch, bestehende Tarifverträge zu umgehen.

Die neue Airline steht auch im Widerspruch zu dem Versprechen des Managements, die Strukturen mit den vielen Airline-Betrieben zu entschlacken – eine Forderung vieler Investoren. Lufthansa müsse die Komplexität weiter reduzieren, sagt Deka-Vertreter Speich. Sie mache es enorm schwer, in Krisen schnell und flexibel zu reagieren.

„Das Management wollte die Lufthansa kleiner machen. Davon ist nicht mehr viel übrig“, resümiert Schuchter von Union Investment: „Man will im kommenden Jahr schon wieder 90 Prozent der Kapazität fliegen, hat aber das Personal deutlich abgebaut. Jetzt sieht man den Kollaps des Unternehmens.“

