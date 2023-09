Luftfahrt Lufthansa lässt den Großraumjet A380 länger fliegen

Frankfurt Gute Nachrichten für alle Fans des Airbus A380. Bei Lufthansa wird der Großraumjet noch einige Jahre im Einsatz bleiben. „Das Flugzeug wird länger fliegen, als auch wir das vor einem Jahr gedacht haben“, sagte Konzernchef Carsten Spohr am Donnerstagabend in Frankfurt vor Journalisten: „Deshalb haben wir uns entschieden, auch den A380 mit einer neuen Businessclass auszurüsten.“

Wahrscheinlich wird der Jet allerdings nicht die brandneue Kabine mit dem Namen Allegris bekommen. Hier gibt es Lieferprobleme. Der Doppeldecker dürfte mit der aktuell neuesten Businessklasse ausgestattet werden, die in der Gruppe im Einsatz ist. Bisher sind im A380 ältere Sitze verbaut.

Weil die Ticketnachfrage nach der Pandemie steil nach oben ging, gleichzeitig aber Fluggerät knapp war, hatte sich das Konzernmanagement vor einem Jahr dazu entschieden, den A380 zu reaktivieren. Eigentlich war der Doppeldecker zu Beginn der Krise endgültig ausgemustert worden. Doch die im spanischen Teruel geparkten Flugzeuge werden derzeit wieder Stück für Stück und mit viel Aufwand für den Betrieb fit gemacht.

Zunächst hatte der Konzern mit vier Flugzeugen geplant, nun werden sogar alle acht Jets zurückgeholt. Die Konzernführung hatte schon vor der Pandemie begonnen, die A380-Flotte zu schrumpfen. Der Jet ist zwar bei Kunden sehr beliebt, er ist aber mit seinen vier Triebwerken nicht sonderlich effizient. Sechs der 14 A380 gab Lufthansa an den Hersteller Airbus zurück, acht wurden geparkt.

Dass alle diese verbliebenen Flugzeuge ab 2025 wieder im Einsatz sein werden, liegt an den massiven Lieferverzögerungen bei Flugzeugen. Teilweise zieht sich die Zulassung neuer Jets, vor allem aber fehlen wichtige Komponenten wie zum Beispiel Triebwerke.

Mal fehlen ganze Flugzeuge, mal Triebwerke, mal Sitze

Spohr war zu Wochenbeginn in den USA und hatte dort Vertreter der großen Hersteller wie Airbus und Boeing getroffen. Dabei habe es keine guten Nachrichten gegeben: „Das Thema ist noch lange nicht vorbei. Das wird länger dauern, als manch einer denkt“, sagte der Manager.

Die Probleme seien tiefgehend. Es werde viel Zeit kosten, bis wieder die nötigen Produktionszahlen in der Zuverlässigkeit bei Airbus und Boeing, aber auch bei den Triebwerksherstellern erreicht würden, sagte Spohr weiter.

Die Lieferkrise trifft Europas größten Airline-Konzern an mehreren Stellen. So wartet Lufthansa sehnsüchtig auf den Langstreckenjet Boeing 777x. Seit gut drei Jahren stünden die ersten Flugzeuge für Lufthansa in Seattle am Boden, klagte Spohr: „Sie könnten eigentlich fliegen, sind aber nicht zugelassen.“

Beim Airbus A350 fehlen der Lufthansa wiederum die Sitze. Und ganz aktuell schütteln die Probleme beim Triebwerkshersteller Pratt & Whitney die Branche durcheinander. Weil fehlerhaftes Material bei der Fertigung von Triebwerksscheiben für den sogenannten GFT-Motor verwendet wurde, müssen nun rund 3000 Triebwerke, die vor allem in den beliebten A320neo verbaut sind, kurzfristig in die Inspektion.

Die Krise trifft auch den deutschen Triebwerksspezialisten MTU Aero Engines, der am GFT-Programm beteiligt ist. Der Dax-Konzern rechnet wegen der Inspektion und des Austauschs von Teilen mit 600 bis 700 zusätzlichen Werkstattbesuchen. Ergebnis und Umsatz könnten deshalb mit bis zu einer Milliarde Euro in den kommenden Jahren belastet werden.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr

Die Lufthansa muss deshalb während des gesamten kommenden Jahres durchschnittlich 20 A320neo aus dem Verkehr ziehen und mit älterem Gerät ersetzen. „Jedes neue Flugzeug verursacht je nach Muster zwischen 25 und 30 Prozent weniger Emissionen“, sagte der Lufthansa-Chef. Deshalb sei es derzeit so unglaublich frustrierend, dass es auf der Nachfrageseite prima laufe, aber auf der Seite der Lieferanten leider nicht.

Nach Aussagen des Konzernchefs ist bisher kein Ende des Reisebooms erkennbar. „Der Sommer endet einfach nicht.“ Der September sei ein sehr starker Monat. „Inzwischen fliegen wir bis in den Oktober und teilweise bis in den November hinein ins Mittelmeer – dorthin, wo früher Ende August Schluss war“, so Spohr. Auch gebe es wieder mehr Geschäftsreisende, weil sich China geöffnet habe.

Trotz der gut laufenden Geschäfte und hoher Flugpreise ist die Lufthansa-Gruppe nach Ansicht des Konzernlenkers bei der Profitabilität aber noch nicht am Ziel. „Wir sind derzeit bei 15 Euro pro Passagier.“ In dieser Rechnung seien allerdings auch die teuren Premiumtickets etwa nach Nordamerika oder Singapur enthalten. „Das ist noch nicht da, wo wir hinwollen.“ Lufthansa brauche das Geld, um all die geplanten Investitionen finanzieren zu können.

