Luftfahrt Lufthansa muss wegen Warnstreiks fast alle Flüge am Mittwoch streichen

Lufthansa annulliert mehr als 1000 Verbindungen, 134.000 Passagiere sind betroffen. Die Wut auf Verdi ist bei Urlaubern und Geschäftsreisenden groß.

Die Airline hat für Mittwoch quasi ihr gesamtes Flugprogramm abgesagt. (Foto: dpa) Tafel mit Lufthansa-Flügen

Frankfurt Der Warnstreik des Bodenpersonals von Lufthansa wird am Mittwoch massive Folgen haben. Die Airline streicht an den beiden Drehkreuzen Frankfurt und München fast ihr gesamtes Flugprogramm. Das teilte das Unternehmen am Dienstagmittag mit.

Laut Lufthansa müssen in Frankfurt 678 Flüge ausfallen, davon 32 bereits am Dienstag. In München sind es 646 Verbindungen. Betroffen sind nach Schätzung des Unternehmens alleine an diesen Standorten 92.000 Fluggäste. In Summe werden mehr als 1000 Flüge ausfallen - mit 134.000 Passagieren.

Fluggäste ohne Umbuchungen sollten nicht zu den Flughäfen kommen, warnt Lufthansa. Es seien nur wenige oder gar keine Serviceschalter geöffnet. Auch sollten Umsteiger, die keinen sicheren Anschlussflug hätten, nicht an die deutschen Drehkreuze fliegen. Sonst würden sie Gefahr laufen, dort für Stunden oder gar Tage zu stranden.

Man arbeite mit Hochdruck daran, den Flugbetrieb wieder so schnell wie möglich zu normalisieren. Dennoch könnten die Streiks noch Folgen am Donnerstag und Freitag haben.

