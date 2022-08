Luftfahrt Lufthansa rechnet mit Jahresgewinn und will Tausende Stellen besetzen – Flugprogramm weiter beschränkt

Frankfurt Wird Krise für Lufthansa zur neuen Normalität? Das Management von Europas größter Airline-Gruppe scheint davon auszugehen. Man beobachte die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die aufziehende Rezessionsgefahr genau, doch die Zuversicht soll das nicht bremsen. Für das Jahr 2022 erwartet das Team um Konzernchef Carsten Spohr ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von mehr als 500 Millionen Euro. Es wäre der erste Jahresgewinn seit Beginn der Pandemie.

„Dies ist ein starkes Ergebnis nach einem Halbjahr, das für unsere Fluggäste, aber auch für unsere Mitarbeiter herausfordernd war“, wird Spohr in einer Mitteilung des Unternehmens am Donnerstagmorgen zitiert. „Neben der erreichten Rückkehr in die Profitabilität haben nun Top-Produkte für unsere Kunden und Perspektiven für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder höchste Priorität.“ Gestützt wird die Prognose von guten Zahlen aus dem vergangenen Quartal. An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Lufthansa-Aktie legte am frühen Morgen um gut ein Prozent zu.

Nicht nur die Ergebnisprognose untermauert den Optimismus. Lufthansa will im Rest des laufenden Jahres sowie im kommenden Jahr jeweils 5000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Gesucht wird vor allem Personal für Cockpits und Kabinen von Eurowings und Eurowings Discover sowie die Bodendienste an den Flughäfen. Auch die Wartungstochter Lufthansa Technik sowie der Caterer LSG sollen bei Personalressourcen aufstocken.

Damit reagiert das Unternehmen auf die großen personellen Engpässe, die den Flugbetrieb stark behindern. Die Nachfrage nach Flügen ist nach Ostern stärker und schneller angestiegen, als es die Branche erwartet hat. Weil die Personalkapazitäten auch wegen der aktuellen Coronawelle mit dem Wachstum nicht Schritt halten konnten, musste allein Lufthansa in diesem Sommer rund 7000 Flüge aus dem Programm nehmen. Auch die Qualität an Bord hat gelitten, die Beratungsgesellschaft Skytrax nahm Lufthansa kürzlich den fünften Stern, eine Auszeichnung für höchste Standards, weg.

Wegen der Probleme im Betrieb wird Lufthansa die Kapazität in der Hauptreisezeit bis September etwas weniger stark ausweiten als geplant. Statt 85 Prozent des Vorkrisenniveaus sollen es nun 80 Prozent werden. Im zweiten Quartal nutzten 29 Millionen Fluggäste die Airlines der Lufthansa-Gruppe. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur sieben Millionen gewesen.

Zuversicht des Managements überrascht

Die Zuversicht des Managements überrascht angesichts des Ausblicks auf die kommenden Monate. Neben den betrieblichen Problemen belasten geopolitische Krisen und deren Folgen sowie die steigende Rezessionsgefahr die Weltwirtschaft. Hinzu kommen höhere Treibstoffpreise. Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) ist Flugbenzin derzeit etwa doppelt so teuer wie vor der Pandemie. Für Fluggesellschaften war das in der Vergangenheit stets eine toxische Mischung.

Doch die Lufthansa-Spitze verweist auf mehrere positive Entwicklungen. Zum einen bleibe die Nachfrage nach Flugtickets hoch. Aktuell lägen die Buchungen für die Monate August bis Dezember auf rund 83 Prozent des Vorkrisenniveaus. Zum anderen buchen die Kunden verstärkt Premiumsitze. Laut Lufthansa lag die Auslastung der Premiumklassen im zweiten Quartal bei 80 Prozent und damit über dem Wert von 2019. Auch Privatreisende gönnen sich offenbar mehr Komfort.

Insgesamt werden alle Tickets teurer. Die sogenannten Durchschnittserlöse stiegen im zweiten Quartal um 24 Prozent. Sie lagen damit sogar um rund zehn Prozent höher als 2019.

Rückenwind geben auch die jüngsten Quartalszahlen. Zwar kostete das Flugchaos zwischen April und Juni 158 Millionen Euro an Entschädigungszahlungen. Auch schrieben die Passagier-Airlines der Gruppe bis auf die Schweizer Tochter Swiss weiterhin Verluste. Doch weil Luftfracht boomt und Lufthansa Technik erneut einen positiven Ergebnisbeitrag lieferte, konnte der Konzern im zweiten Quartal ein bereinigtes Betriebsergebnis von 393 Millionen Euro erzielen, nach einem Betriebsverlust von 827 Millionen Euro Verlust ein Jahr zuvor.

Gleichzeitig fühlt sich die Konzernleitung bilanziell ausreichend für schwierigere Tage gerüstet. So sank die Nettoverschuldung von Dezember 2021 bis Ende Juni dieses Jahres von neun Milliarden auf 6,4 Milliarden Euro. Ende Juni hatte das Unternehmen eine Liquidität von 11,4 Milliarden Euro. Auch die Eigenkapitalquote ist mit 17 Prozent wieder auf einem besseren Niveau. Ende vergangenen Jahres hatte sie noch gut zehn Prozent betragen.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr verspricht seinen Kunden, sich wieder stärker um die Qualität zu kümmern. Die Airline hat durch die Pandemie und den Personalmangel stark gelitten. (Foto: Bloomberg) Lounge von Lufthansa

Das alles reicht der Lufthansa-Spitze, um den Investoren erstmals wieder eine konkretere Prognose zu liefern – trotz „unverändert großer Unsicherheit unter anderem im Hinblick auf weltwirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen sowie den Fortgang der Coronapandemie“. Dennoch gibt es warnende Stimmen. „Die Winter-Nachfrage bleibt sehr unsicher“, schrieb Alex Irving von Bernstein Research diese Woche in einer Branchenanalyse.

Unklar ist unter anderem, wie die Verbraucher damit umgehen, dass die hohe Inflation die Einkommen auffrisst. Gleichzeitig werden die Personalkosten steigen. Lufthansa verhandelt derzeit mit mehreren Gewerkschaften, die teils bis zu zehn Prozent mehr Lohn fordern. Mit Verdi hofft das Management noch am Donnerstag zu einer Einigung zu kommen. Lufthansa habe beim Thema Personal größere Herausforderungen als andere Airlines, warnt Irving von Bernstein.

Und die engen Personalkapazitäten werden weiterhin den Flugbetrieb behindern. Der Flughafen Schiphol etwa hat diese Woche bereits angekündigt, die Zahl der abfliegenden Passagiere in den Monaten September und Oktober stark begrenzen zu wollen.

Mehr: Chaos an den Flughäfen – Lufthansa-Piloten stimmen für neuen Streik