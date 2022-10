Luftfahrt Lufthansa spürt noch keine Rezession – und denkt über Zukäufe nach

Frankfurt Lufthansa bleibt trotz der vielen Krisen und einer drohenden Rezession zuversichtlich. „Die Lust zu reisen und damit die Nachfrage nach Flugtickets ist weiter ungebrochen“, wird Konzernchef Carsten Spohr in der Quartalsmitteilung des Unternehmens am Donnerstagmorgen zitiert. Die Airlines der Gruppe wollen deshalb im laufenden vierten Quartal eine Kapazität von 80 Prozent des Vorkrisenniveaus anbieten.

Für das gesamte Jahr rechnet der Konzern mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern von mehr als einer Milliarde Euro. Das ist auch deshalb möglich, weil das Unternehmen höhere Preise durchsetzen kann. Die sogenannten Durchschnittserlöse lagen im dritten Quartal um rund 23 Prozent über dem Wert von 2019, ein neuer Rekord.

Lufthansa hatte schon vor einigen Tagen erste Kennzahlen publiziert. Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 10,1 Milliarden Euro und war damit doppelt so hoch wie im vergleichbaren Vorjahresquartal. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern erreichte 1,1 Milliarden Euro, die operative Marge lag bei 11,2 Prozent.

Mit den weiter hohen Erwartungen im Hintergrund gehen Branchenkenner davon aus, dass Europas größter Airline-Konzern wieder aktiver bei der Konsolidierung der europäischen Luftfahrtbranche mitmischen wird. Zumal das letzte Hindernis für größere Akquisitionen aus dem Weg geräumt ist. Die deutschen Staatshilfen, die größere Transaktionen wegen der EU-Auflagen verhindert hatten, sind zurückgezahlt. Die verbliebenen Staatshilfen für ihre Auslandstöchter Austrian und Brussels will die Lufthansa bis Ende Dezember zurückzahlen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dass das Management der deutschen Airline nun Lust auf Zukäufe hat, zeigte das Interesse an der italienischen ITA. Allerdings musst Lufthansa hier einem Konsortium rund um den Investor Certares und Air France den Vortritt lassen. Doch das nächste Ziel ist bereits in Sichtweite. Die portugiesische Regierung will die nationale Fluggesellschaft TAP wieder privatisieren. Um das Unternehmen in der Pandemie vor dem Aus zu retten, war die Airline verstaatlicht worden.

TAP soll in den kommenden zwölf Monaten verkauft werden

Zwar wurde der Verkaufsprozess noch nicht gestartet, doch TAP soll innerhalb der kommenden zwölf Monate privatisiert werden. „TAP macht sich gerade wieder kapitalmarktfähig, das fügt sich ins Bild einer geplanten Privatisierung der Gesellschaft“, sagt Andreas Meyer, Gründer und Fondsmanager bei der Fountain Square Hamburg.

Meyer hat auch schon den passenden Käufer ausgemacht. „Lufthansa ist für uns der logische Investor. In Italien ist man nicht zum Zug gekommen, das Management hat aber stets klargemacht, Treiber einer Konsolidierung in Europa sein zu wollen.“

>> Lesen Sie dazu: Was hat Großaktionär Kühne mit Lufthansa vor? Die Unsicherheit befeuert die Spekulationen

Bei Lufthansa selbst hält man sich bisher bedeckt beim Thema TAP. Aber in Unternehmenskreisen ist zu hören, dass sich das Management mögliche Optionen genau anschauen wird. Zumal Lufthansa im Jahr 2019 bereits einmal ernstes Interesse an der portugiesischen Fluggesellschaft hatte.

Zwar ist die TAP anders als ITA bereits in der Luftfahrt-Allianz rund um Lufthansa, der Star Alliance. Eine Übernahme von ITA hätte den Charme gehabt, eine Airline aus einem konkurrierenden Bündnis herauszuholen. Bei TAP ist das nicht nötig. Dennoch hat die Fluggesellschaft mit dem Heimatflughafen Lissabon einiges zu bieten.

Das wichtigste sind die Langstreckenverbindungen nach Südamerika. Hier hat Lufthansa weiße Flecken, nachdem mehrere Partner abhandenkamen. Varig und Avianca Brazil mussten Insolvenz anmelden, TAM und LAN schlossen sich zusammen und landeten schließlich im konkurrierenden Bündnis Skyteam rund um Air France-KLM.

„TAP ist ein attraktives Ziel. Das Unternehmen ist restrukturiert, wenn es auf den Markt kommt“, sagt Investor Meyer: „Die Langstrecke nach Brasilien ist ein wichtiger Markt, in dem Lufthansa noch Lücken hat. Auch die Flotte ist jung.“

TAP betreibt aktuell 96 Flugzeuge mit einem Durchschnittsalter von weniger als zehn Jahren. Die Airline hat zum Beispiel zehn Airbus A321 LR. Der Mittelstreckenjet wurde mit Zusatztanks für lange Strecken aufgewertet und gilt als effizient. TAP steuert mit den Flugzeugen Ziele in den USA und in Brasilien an.

Die zentrale Frage aus Lufthansa-Sicht dürfte sein: Was kostet eine Übernahme? Für den geplanten ITA-Deal hatte sich das Management die finanzstarke Schweizer Reederei MSC ins Boot geholt. Denn das Geld ist knapp, Lufthansa leidet noch unter den Spätfolgen der Pandemie. Zwar wurde der Schuldenberg im dritten Quartal weiter abgebaut. Die Nettokreditverschuldung sank seit Ende 2021 von neun auf 6,2 Milliarden Euro. Doch das Unternehmen muss weiter Verbindlichkeiten tilgen und will Milliarden in die Flotte und neue Services investieren.

Am Ende könnte ein Argument maßgeblich für den Kauf sprechen: das Risiko, dass sich der Rivale Air France nach ITA auch noch die TAP schnappen könnte.

Mehr: Machtprobe bei der Lufthansa – Großaktionär Kühne will mehr als nur ein Mandat im Aufsichtsrat