 Luftfahrt: Lufthansa verkauft Airplus an schwedische SEB

Die Tochterfirma AirPlus bekommt einen neuen Besitzer. (Foto: dpa) Lufthansa stellt sich neu auf

Düsseldorf Die Lufthansa verkauft für 450 Millionen Euro ihren Zahlungsspezialisten AirPlus an die schwedische Bank SEB. „Nach den bereits erfolgten Vereinbarungen - zur Veräußerung der LSG-Gruppe im April und jüngst für eine Beteiligung an ITA - ist der Verkauf von AirPlus der nächste große Schritt in der Strategie der Lufthansa Group, sich künftig auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren“, sagte Lufthansa-Finanzchef Remco Steenbergen am Mittwoch.

Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Bedingung hierfür seien entsprechende externe Genehmigungen, vor allem von verschiedenen Finanzaufsichtsbehörden. Lufthansa hatte den Verkauf ihres Geschäftsreisedienstleisters schon länger geplant, aber zwischenzeitlich auf Eis gelegt.

Es werde erwartet, dass der Deal einen positiven Effekt auf die operative Marge und wegen des kapitalintensiven Geschäftsmodells von AirPlus auf die Kapitalrendite der Lufthansa haben wird.

Die Transaktion umfasst den Angaben zufolge neben der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH in Neu-Isenburg sämtliche internationale Tochtergesellschaften und Niederlassungen von AirPlus. AirPlus soll auch nach dem Verkauf Mitglied des globalen Zahlungsnetzwerks UATP bleiben. Mehr: Lufthansa steigt bei ITA Airways ein – nach Einigung mit Italien