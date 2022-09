Luftfahrt Lukratives Luftfracht-Geschäft steuert auf Turbulenzen zu

Ein Boeing-Frachter von Lufthansa Cargo in Frankfurt

Die Frachttochter von Europas größter Airline-Gruppe hat in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren sehr gut verdient. Doch nun neigt sich der Boom dem Ende zu.

Frankfurt Mehr als zwei Jahre hat die Luftfracht die stark angeschlagenen Fluggesellschaften durch die Pandemie getragen. Nun verdichten sich Hinweise, dass der Boom zu Ende geht. Der US-Logistikriese Fedex kündigte Ende der vergangenen Woche ein umfassendes Sparprogramm an. Unter anderem soll die Zahl der Frachtflüge reduziert werden, um „uns an die Auswirkungen der reduzierten Nachfrage anzupassen“, sagte Konzernchef Raj Subramaniam.

Die Aussagen passen zu Beobachtungen des weltweiten Airline-Verbands Iata. Der registrierte im Sommer bei der Nachfrage nach Luftfracht einen klaren Trend nach unten. Global sackte sie im Juli 2022 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 9,7 Prozent ab. In Europa lag das Minus sogar bei 17 Prozent. Iata-Generaldirektor Willie Walsh will von einer Krise gleichwohl noch nichts wissen. Er nennt die Entwicklung diplomatisch „einen Schritt zurück“ – nach zwei außergewöhnlichen Jahren.

Der Luftfrachtmarkt hatte sich in der Pandemie ein Stück weit von der konjunkturellen Entwicklung entkoppelt und damit seine Funktion als Frühindikator zumindest zum Teil verloren. Die Lieferketten etwa auf See und an Land sind weltweit durcheinandergeraten. Davon profitierten die Fluggesellschaften und erleben seit Monaten eine Sonderkonjunktur.

Lufthansa Cargo, die Frachttochter von Europas größter Airline-Gruppe, konnte den Umsatz in der ersten Jahreshälfte noch einmal um 45 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro steigern – und das von einem bereits hohen Niveau. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern erreichte 956 Millionen Euro. Das ist fast viermal so viel, wie der Ableger in den Jahren vor der Krise im gesamten Jahr verdient hat.

Konzernchef Carsten Spohr bleibt zuversichtlich, dass der Boom nicht so schnell zu Ende gehen wird. Weiterhin würden die Lieferketten unter Spannung stehen, das werde auch 2023 so bleiben, prognostizierte er kürzlich bei einer Veranstaltung in der Unternehmenszentrale am Frankfurter Flughafen. Deshalb würden auch die Frachtraten auf einem hohen Niveau bleiben.

Immer mehr Warnsignale

Doch die Warnsignale summieren sich – auch bei den von Spohr erwähnten Frachtraten. Das zeigen Ausführungen von Niall van de Wouw vom Analystenhaus Xeneta Anfang September auf einer Fachtagung im Frankfurter House of Logistics and Mobility (Holm). Vor Beginn der Pandemie habe ein Kilo Fracht auf der Transatlantikroute von Nordamerika nach Europa rund zwei Dollar gekostet. Dann stieg die Rate auf fünf Dollar, derzeit sei sie aber wieder auf drei Dollar gesunken.

Andererseits hätten die August-Zahlen wieder etwas Hoffnung gemacht, dass alles doch nicht so schlimm werden könnte, stellen die Experten von Xeneta in einer aktuellen Analyse fest. So habe das Minus bei der Nachfrage im August gegenüber dem Vorjahresmonat nur noch fünf Prozent betragen.

Das Auf und Ab der Kurven zeigt: Die Stimmung in der Luftfracht befindet sich nach zweieinhalb guten Jahren an einem Wendepunkt. Wie stark sich das Geschäft verschlechtern wird, kann derzeit zwar keiner sagen. Aber es wird nach unten gehen. Daran zweifelt kaum jemand. Selbst der optimistische Lufthansa-Chef Spohr räumt ein: „Deutschland wird härter von einer Rezession getroffen als viele andere Märkte in Europa.“

Charles Schlumberger, Experte für Luftfracht bei der Weltbank, zählte beim Branchentreff im Frankfurter Holm eine ganze Reihe von Faktoren auf, die für einen Abschwung sprechen. Zum einen hätten viele Airlines wegen des starken Cargo-Geschäfts in der Krise Kapazitäten aufgebaut. Lufthansa Cargo etwa fliegt seit Frühjahr dieses Jahres mit der Frachtversion des Airbus A321 erstmals in der Unternehmensgeschichte auch auf der Mittelstrecke mit reinen Frachtjets.

Schlumberger warnt deshalb vor Überkapazitäten zulasten der Raten und Erlöse, sollten die Kunden nun weniger Kapazität abrufen. Das könne noch dadurch beschleunigt werden, dass seit dem Sommer wieder deutlich mehr Passagierverkehr geflogen wird. Auch hier wird jede Menge Frachtraum angeboten. Bis zum Beginn der Krise galt die Regel: Rund die Hälfte der Luftfracht wird in den Bäuchen von Passagierflugzeugen befördert (Bellyfracht).

Gleichzeitig normalisiere sich der seit Monaten stockende Seetransport langsam wieder, nannte Schlumberger einen weiteren belastenden Faktor für die Luftfracht. Damit dürfte sich Ware, die nicht ganz so zeitsensibel ist, stärker auf die deutlich günstigeren Containerschiffe zurückverlagern. Das gepaart mit dem Risiko einer Rezession und dem wachsenden Druck auf die Airlines, in das Thema Nachhaltigkeit zu investieren, drücke schwer auf den Bilanzen der Fluggesellschaften.

Besonders europäische Anbieter dürften davon betroffen sein. Wegen der Luftraumsperrung über Russland – eine Folge des Ukrainekriegs – müssen sie große und spritfressende Umwege fliegen. Dagegen können Fracht-Airlines aus China Europa ungehindert über Russland ansteuern – jedenfalls derzeit noch. Ob die Teilmobilmachung in Russland und die zuletzt zu beobachtende Distanzierung der chinesischen Regierung von Moskau daran etwas ändert wird, muss abgewartet werden.

Die Erwartungen für das vierte Quartal – traditionell das stärkste in der Luftfracht – blieben gedämpft, schrieben die Analysten von Xeneta vor wenigen Tagen in einem aktuellen Markt-Update. Aber der recht gute August könnte darauf hindeuten, dass das Jahr 2022 am Ende doch besser ausfallen werde als zuletzt befürchtet.

Zudem stellt Analyst Van de Wouw fest, dass erste Fluggesellschaften ihr Angebot wieder reduzieren. Das könnte helfen, die Frachtraten zu stabilisieren. Anderseits bauen einige Airlines ihre Kapazität unmittelbar vor dem wichtigen Schlussquartal weiter aus. So hat Cathay Pacific angekündigt, die eigenen Frachter mit einer höheren Frequenz fliegen zu lassen.

„Wir haben bereits unsere Frequenz in Richtung USA erhöht, und wir steuern nun London täglich an“, nannte Frosti Lau, General Manager bei Cathay Pacific, kürzlich Details. Mit dem zusätzlichen Frachtangebot bereite man sich auf die Spitzenlast in den kommenden Wochen vor, „obwohl wir damit rechnen, dass diese nicht so dauerhaft und ausgeprägt sein wird wie im vergangenen Jahr“, sagte Lau weiter.

Der Luftfrachtmarkt bleibe chaotisch und äußert schwer vorherzusagen, stellt Van de Wouw von Xeneta ernüchtert fest.

