Luftfahrt Machtprobe bei der Lufthansa – Großaktionär Kühne dringt auf mehr Einfluss

Frankfurt, Berlin Klaus-Michael Kühne, Logistikunternehmer und Großaktionär von Lufthansa, gibt sich beim Airline-Konzern nicht nur mit einem Mandat im Aufsichtsrat zufrieden. Er pocht für seinen Vertrauten Karl Gernandt auch auf einen Platz im wichtigen Prüfungsausschuss, wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist. Das habe Kühne bei einem gemeinsamen Treffen mit Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley und Vorstandschef Carsten Spohr deutlich gemacht.

Ein Sprecher von Lufthansa wollte sich zu den Informationen nicht äußern, auch die Kühne Holding sagt nichts zu Interna des Lufthansa-Aufsichtsrats.

Kühne hält 17,5 Prozent an Lufthansa, nach unbestätigten Angaben aus Finanzkreisen kauft er weitere Aktien von Lufthansa auf. Die nächste Meldegrenze liegt bei 20 Prozent. Die Kühne Holding schweigt zu dem Thema.

Bislang hat Gernandt, der auch die Kühne Holding leitet, keinen Sitz im Aufsichtsrat der Lufthansa. Mit dem Aktienpaket im Rücken sind Kühne und Gernandt zu einem Gegengewicht für den machtbewussten Chefkontrolleur Kley geworden. Das weckt in Unternehmenskreisen Zweifel, ob sich dieser im kommenden Jahr noch einmal zur Wahl stellen wird.

Der 71-Jährige überlegt, ob er noch einmal verlängert. Doch nicht nur Gernandt tut sich schwer mit dem Chefkontrolleur. Auch im Kreis der Arbeitnehmervertreter ist zu hören, dass es Zeit für einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats sei. Lufthansa ist seit Monaten Schauplatz zahlreicher Arbeitskämpfe zwischen Piloten, Kabinenpersonal und dem Management. Aktuell streiken die Piloten der Tochter Eurowings.

Der Prüfungsausschuss ist die Schaltzentrale

Für Lufthansa-Aufsichtsratschef Kley muss das erste Treffen mit Kühne wenig erquicklich verlaufen sein, auch wenn alle im Nachhinein von einem guten Gespräch berichteten. Vor dem Treffen hatte Kley intern verbreitet, dass er den neuen Großaktionär und seinen Abgesandten zunächst aus dem innersten Machtzirkel heraushalten will, wie mit dem Vorgang vertraute Personen berichten.

Kley ist der Ansicht, dass neue Mitglieder im Kontrollgremium erst nach einer gewissen „Einarbeitungszeit“ Aufgaben in Aufsichtsratsgremien wahrnehmen sollten. Deshalb war er dagegen, dass Kühnes Vertrauter Gernandt auch gleich in den Prüfungsausschuss kommt. Doch im Verlauf des Gesprächs machten ihm Kühne und Gernandt deutlich, dass sie das nicht akzeptieren werden.

Kühne will in die Schaltzentrale des Luftfahrtkonzerns vordringen. Spätestens auf der Hauptversammlung im kommenden Jahr wird Gernandt in das Kontrollgremium und auch den Prüfungsausschuss einziehen. In dem Ausschuss werden die wichtigsten Zahlen besprochen, und der finanzielle Rahmen für die Strategie wird abgesteckt.

Im Unternehmensumfeld wird nicht ausgeschlossen, dass Gernandt sogar die Leitung des Ausschusses übernehmen wird, auch wenn darüber beim Treffen mit Kley wohl nicht gesprochen wurde. Diese Position hat bisher der frühere BMW-Chef Krüger inne, der nach übereinstimmenden Aussagen von Aufsichtsräten einen exzellenten Job macht. Denkbar sei daher auch, dass Krüger das Gremium weiterleiten kann.

Der absehbare Zwist mit dem Großaktionär setzt ein Fragezeichen hinter den Verbleib von Kley im Aufsichtsrat. Er habe noch nicht über eine Verlängerung entschieden, lässt er über einen Sprecher des Unternehmens mitteilen. Im Vorgriff auf eine mögliche Verlängerung wurde im September vergangenen Jahres die bisherige Altersgrenze für Kontrolleure von 70 Jahren zum Zeitpunkt der Wahl verändert. Nun heißt es im Anforderungsprofil: „Zur Wahl in den Aufsichtsrat sollten im Grundsatz keine Personen vorgeschlagen werden, die das 72. Lebensjahr bereits vollendet haben.“

Der Chefkontrolleur des Airline-Konzerns überlegt derzeit, noch einmal für eine verkürzte Amtszeit zu verlängern. (Foto: dpa) Karl-Ludwig Kley auf der virtuellen Hauptversammlung von Lufthansa

In Belegschaftskreisen wird diese Änderung „Lex Dr. Kley“ genannt. Der Aufsichtsratschef wird am 11. Juni nächsten Jahres 72 Jahre alt. Die Hauptversammlung von Lufthansa ist für den 9. Mai 2023 angesetzt, also vorher. Aus Sicht von Investoren wäre eine Verlängerung zumindest bei einer verkürzten Amtszeit noch möglich.

Union Investment und Deka Investment machen ihre Zustimmung davon abhängig, dass der Kandidat während seiner Amtszeit nicht älter als 75 Jahre ist. „Würde Herr Kley noch einmal für fünf Jahre amtieren wollen, wäre er für uns im kommenden Jahr nicht wählbar, außer er erklärt, nicht die volle Amtszeit wahrnehmen zu wollen“, sagt Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment.

Probleme hat Speich allerdings mit der Führung von Kley bei Hauptversammlungen. „Die Art und Weise, wie auf der virtuellen Lufthansa-Hauptversammlung mit den Aktionären umgegangen wurde, war nicht in Ordnung“, sagt er. Die Kritik gelte nicht nur für die Lufthansa, sondern auch für Eon. „Hier ist die Handschrift von Herrn Kley klar zu lesen. Er führt in beiden Unternehmen den Aufsichtsrat.“

Investoren wollen rasch Klarheit über die künftige Aufsichtsratsspitze

Zudem mahnen die Investoren, bald Klarheit über die künftige Führung des Kontrollgremiums zu schaffen. Das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden sei eine besonders wichtige Funktion, sagt Vanda Rothacker, ESG-Analystin von Union Investment: „Die Aktionäre brauchen deshalb frühzeitig Transparenz, was hier geplant ist.“

Potenzielle Kandidaten für eine Nachfolge von Kley gibt es. Im Umfeld des Aufsichtsrats werden seit Längerem die Namen des früheren Airbus-Chefs Thomas (Tom) Enders und von Ex-BMW-Chef Harald Krüger genannt. Beide sind bereits Mitglied in dem Gremium. Krüger habe sich bisher zur Idee, Chefkontrolleur zu werden, zurückhaltend geäußert, wird berichtet.

Das Engagement des Unternehmers bei Lufthansa hat auch Folgen für die künftige Besetzung des Aufsichtsrats. Kühne pocht auf starke Mitsprache. (Foto: dpa) Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne

Wegen der Wahl von Enders hatten bisher die Arbeitnehmervertreter Bedenken. Enders gilt als hart, nicht zuletzt gegenüber Gewerkschaften. Auch war er der Einzige, der 2020 gegen die Rettung der Lufthansa durch Staatshilfe stimmte. Eine Ablehnung hätte die sofortige Insolvenz nach sich gezogen. Gegen die Stimmen der Arbeitnehmerbank im Kontrollgremium ist Enders nicht durchsetzbar. Allerdings können sich mittlerweile erste Arbeitnehmervertreter mit dem Gedanken anfreunden, dass Enders übernimmt, ist aus der Belegschaft zu hören.

Die Arbeitnehmervertreter tun sich offensichtlich zunehmend schwer mit dem Chefkontrolleur. „Herr Kley hat Lufthansa mit ruhiger Hand durch die schwerste Krise des Unternehmens geführt. Aber es ist Zeit für einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats“, beschreibt ein Belegschaftsvertreter die Stimmung.

So soll es bei der jährlichen Strategietagung von Vorstand und Aufsichtsrat vor wenigen Wochen in Zürich zu einer harten Auseinandersetzung zwischen Kley und Arbeitnehmervertretern gekommen sein. Den Erzählungen zufolge hatte Kley erklärt, der Vorstand habe beim misslungenen Neustart keine Fehler gemacht. Es handele sich um Irrtümer. Das Management habe Entscheidungen auf der Basis von Prognosen getroffen, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen hätten.

Das sorgte bei Arbeitnehmervertretern für Irritation und Widerspruch. So soll sich Jörg Cebulla, Flugkapitän und seit Ende 2015 Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, zu Wort gemeldet haben. Er habe aus der Sicht eines Piloten erklärt, wie wichtig eine gelebte Fehlerkultur sei, wird in Pilotenkreisen berichtet. Gerade für Lufthansa-Chef Spohr, der selbst Pilot ist, sei die Diskussion irritierend gewesen, hieß es.

Kley bestätigt auf Anfrage den Diskurs. Er habe damit thematisieren wollen, dass Arbeitnehmervertreter, die dem Vorstand beim Neustart Fehler vorgeworfen haben, diese während der Krise im Kontrollgremium zu keinem Zeitpunkt angesprochen hätten, lässt er über einen Sprecher mitteilen. Es habe Einigkeit darüber geherrscht, dass das Management das Unternehmen gut durch die Krise geführt hat.

Auseinandersetzungen wie diese zeigen, dass sich Kley mittlerweile schwer damit tut, bei Teilen des Kontrollgremiums mit seinen Ansichten durchzudringen. Hinzu kommt: Auch bei Projekten, die der Chefkontrolleur maßgeblich mit angestoßen hat, hakt es. So sollte der Lufthansa-Konzern zu einer Holding umgebaut werden, mit einer auch für Investoren klareren Struktur.

Holding-Umbau wird nicht kommen

Doch das Vorhaben ist vom Tisch. Das bestätigt ein Sprecher. Der Umbau habe sich vor allem wegen der Verkehrsrechte als zu kompliziert herausgestellt. Nun soll die Kernmarke Lufthansa zwar wie geplant mehr Eigenständigkeit bekommen, sie bleibt aber Teil des Konzerns. Dagegen sind die anderen Flugbetriebe wie Swiss, Brussels, AUA oder Eurowings als eigenständige Gesellschaften unterhalb des Konzerns angesiedelt.

Am Ende dürfte die Entscheidung über die Zukunft von Kley im Aufsichtsrat in den Händen von Kühne und Gernandt liegen. Als größter Aktionär hat Kühne auf der nächsten Hauptversammlungen mit seinen Stimmen den größten Einfluss. „Da treffen zwei sehr machtbewusste Menschen aufeinander, das kann eigentlich nicht gut gehen“, sagt eine Führungskraft.

Aus Investorensicht spricht jedenfalls nichts gegen eine Neuordnung im Kontrollgremium der „Hansa“. „Grundsätzlich sind wir der Ansicht, dass ein Aktionär, der einen entsprechend großen Anteil an einer Gesellschaft hält, auch im Aufsichtsrat vertreten sein kann“, sagt Rothacker von Union Investment: „Wichtig ist aber, dass das Gremium insgesamt unabhängig ist. Das heißt, mindestens 50 Prozent der Aktionärsvertreter müssen unabhängig sein.“

