Luftfahrt „Mehr Staatseinfluss, weniger Privatisierung“ – Lufthansa beklagt Niederlage im Bieterkampf um ITA

Frankfurt, Rom Die Lufthansa geht bei der Privatisierung der italienischen Staatsairline ITA Airways leer aus. Die Regierung wolle exklusive Verhandlungen über einen Mehrheitsanteil an der Nachfolgeairline der insolventen Alitalia mit dem US-Finanzinvestor Certares führen. Das teilte das italienische Finanzministerium am Mittwoch mit. Hinter Certares stehen Air France-KLM und Delta Air Lines aus den USA.

Die Entscheidung überrascht, zuletzt hatte Lufthansa als aussichtsreichster Kandidat gegolten. Der Konzern hatte sich mit der Schweizer Reederei MSC zusammengetan, die in einem ersten Schritt mit 60 Prozent die Mehrheit an ITA übernehmen sollte. Lufthansa hätte ihren Anteil von 20 Prozent dann später aufstocken sollen, der italienische Staat 20 Prozent behalten. So weit der Plan.

Allerdings waren die Hoffnungen auf einen Zuschlag in der Frankfurter Konzernzentrale schon in den zurückliegenden Tagen gesunken, ist aus Führungskreisen zu hören. Der Grund: Bei den bevorstehenden Neuwahlen am 25. September hat die postfaschistische Partei Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni gute Chancen, stärkste Partei zu werden. Die 45-Jährige gilt als deutschlandskeptisch.

Der geschäftsführende Ministerpräsident Mario Draghi selbst soll zwar Lufthansa und MSC präferiert haben. Und auch in der italienischen Luftfahrt hatte Lufthansa viele Unterstützer. ITA-Verwaltungsratschef Alfredo Altavilla warb genauso für das Bündnis, wie Roms Flughafenchef Marco Troncone. „Die Wahl der Lufthansa scheint mir für Italien sehr überzeugend zu sein, weil sie mit Airlines wie Swiss und Brussels bewiesen hat, dass das Konzept funktioniert“, erklärte dieser im Handelsblatt-Interview.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Doch in Draghis Vielparteien-Regierung sollen nicht alle für diese Lösung gewesen sein, ist aus Luftfahrtkreisen zu hören. Im Finanzministerium soll es mächtige Stimmen geben, die für eine dauerhafte Mitsprache der Regierung bei der ITA plädieren.

>>Lesen Sie dazu: Giorgia Meloni lässt die Lufthansa-Pläne für die ITA-Übernahme bedrohlich wackeln

Und genau diese Möglichkeit bietet Certares. Das Angebot sieht vor, dass der Staat mit 40 Prozent beteiligt bleibt. Damit hätte er doppelt so viele Anteile wie in dem MSC-Lufthansa-Angebot vorgesehen. Das Lufthansa-Konsortium hat nach Informationen aus Branchenkreisen für 80 Prozent rund 850 Millionen Euro geboten, Certares für 60 Prozent rund 600 Millionen Euro.

Selbst bei einem 20-Prozent-Anteil des Staats hätte die Lufthansa-Führung um Vorstandschef Carsten Spohr aber fürchten müssen, dass künftig Vertreter einer nationalistischen Regierung bei ITA mitmischen. „Das hat den Wert eines solchen Deals deutlich gedrückt“, sagte eine Führungskraft.

Wie es für Lufthansa in Italien nun weitergeht

„Wir sind weiter der Überzeugung, unser Angebot mit MSC wäre die bessere Lösung gewesen“, erklärte die Lufthansa am Mittwoch. „Aber offenbar geht man den Weg mit mehr Staatseinfluss und keiner vollständigen Privatisierung.“

Die Absage ist ein Rückschlag für den Konzern. Sowohl Spohr als auch Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley sind große Italienfans. Beide haben in der Vergangenheit immer wieder die große Bedeutung des Marktes betont. Italien sei der wichtigste europäische Auslandsmarkt, hatte Spohr das große Interesse an der ITA begründet.

Spohr will einen Streifen als Heimatmarkt definieren, der von Skandinavien über Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien bis hinunter nach Italien reicht. Hier will das Management mit einem möglichst dichten Netz punkten und zugleich versuchen, Wettbewerber fernzuhalten.

Das ITA-Drehkreuz Rom-Fiumicino hätte neben Wien und Brüssel zum sogenannten kleineren Hub von Lufthansa werden können. Dort setzt Lufthansa nicht ganz so stark auf den komplexen und teuren Umsteigerverkehr wie in Frankfurt und München, bindet diese Flughäfen dennoch eng in das Langstreckennetz der Gruppe ein.

Der CEO von Europas größter Airline-Gruppe sieht in Italien viel Potential. Nach der Absage bei der ITA-Übernahme wird er wohl stärker auf die eigene Air Dolomiti setzen. (Foto: Reuters) Lufthansa-Chef Carsten Spohr

Wie es in dem Markt nun weitergeht? Lufthansa wird wohl doch wieder stärker auf die eigene Air Dolomiti setzen. Den Ableger betreiben die Deutschen schon seit einigen Jahren in Italien. Doch bisherige Versuche, die Präsenz auszubauen, schlugen fehl.

Schon länger gibt es Überlegungen, die Flotte des Ablegers auszubauen.

>>Lesen Sie dazu: Flughafen Rom will zum Lufthansa-Hub werden – und als Erster in Europa Flugtaxis anbieten

Auf der anderen Seite gibt es zwischen Italien und Frankreich eine traditionell enge Verbindung in der Luftfahrt. Air France-KLM, der Partner von Certares, war mehrere Jahre an Alitalia beteiligt und hatte immer wieder großes Interesse an dem Nachfolger ITA bekundet.

Doch direkt darf Air France nicht für ITA bieten. Die in der Pandemie gewährten Staatshilfen sind noch nicht zurückgezahlt, deshalb verbietet die EU-Kommission große Übernahmen. Wohl auch deshalb wurde das spezielle Konstrukt mit einem Finanzinvestor gewählt.

Mehr: Wie viel Piloten bei Eurowings und Lufthansa verdienen