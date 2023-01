Luftfahrt Möglicher Abschied aus Köln: Lufthansa prüft neuen Firmensitz

Europas größte Airline-Gruppe prüft eine Verlagerung des juristischen Sitzes. Operativ wird die Lufthansa längst aus Frankfurt geführt – aber auch ein anderer Standort ist im Rennen.

Die Bande zwischen Konzern und Flughafen sind eng. (Foto: dpa) Lufthansa-Jet in München

Frankfurt Die Lufthansa-Führung prüft derzeit eine mögliche Verlagerung des Firmensitzes. Ein Sprecher des Konzerns bestätigte am Freitag einen Bericht des Mediendienstes „The Pioneer“. Juristisch ist die Deutsche Lufthansa AG in Köln gemeldet. Es gebe aber noch keine Vorentscheidung, die Überlegungen seien in einem sehr frühen Stadium, erklärte der Sprecher.

Wo die Lufthansa als Aktiengesellschaft künftig ihren Sitz haben könnte, ist offen. Fest steht: Großen Einfluss auf die Führungsstruktur des Unternehmens hätte ein neuer Sitz nicht. Operativ gelenkt wird Europas größte Airline-Gruppe schon seit vielen Jahren aus Frankfurt.

Grundsätzlich böte sich Frankfurt als Firmensitz an, wo der Konzernvorstand seine Büros hat. Allerdings wird in Lufthansa-Kreisen auch München genannt. „The Pioneer“ erwähnt die bayerische Landeshauptstadt ebenfalls. Eine Bestätigung gibt es dafür bisher nicht.

München hat gute Chancen als Lufthansa-Sitz