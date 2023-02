Luftfahrt Neue Lufthansa-Aufsichtsräte müssen warten

Der künftige Aufsichtsrat von Lufthansa wird seine Arbeit in komplett neuer Besetzung erst verspätet aufnehmen können.

Frankfurt Der künftige Aufsichtsrat von Lufthansa wird seine Arbeit wohl erst mit Verspätung aufnehmen können. Wegen eines Formfehlers können die Arbeitnehmervertreter ihre Aufsichtsräte nicht mehr fristgerecht bestimmen. Statt nach der Hauptversammlung am 9. Mai wird sich das Gremium in der neuen Zusammensetzung nun wohl erst im Juli erstmals zusammensetzen können.

Wahrscheinlich werden bis dahin die derzeit amtierenden Kontrolleure im Amt bleiben. Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich nicht äußern, es handele sich um eine Angelegenheit der Arbeitnehmervertreter.

Auslöser des Debakels ist ein Streit unter den Arbeitnehmer-Vertretern, in dem sich alle Beteiligten nicht mit Ruhm bekleckert haben. Die Kandidaten, die im Aufsichtsrat die Interessen der Belegschaft vertreten sollen, werden durch sogenannte Delegierte bestimmt. Jeder Lufthansa-Betrieb wählt diese Delegierten, die sich eigentlich Mitte März treffen sollten, um dann die Aufsichtsräte zu bestimmen. Bei dieser Delegierten-Wahl ist einiges schiefgelaufen.

Zunächst hatten Vertreter von Verdi im Frankfurter Betrieb von Lufthansa Technik fehlerhafte Delegiertenlisten eingereicht. Der Betriebswahlvorstand schloss Verdi daraufhin von der Wahl aus. Verdi fühlte sich unfair behandelt – im Hintergrund schwelt im Betriebsrat von Lufthansa Technik in Frankfurt seit Längerem ein Konflikt zwischen Verdi-Vertretern und -Gegnern.

Also zog Verdi vor Gericht. In der ersten Instanz bescheinigten die Richter dem Betriebswahlvorstand, dass er ordnungsgemäß gehandelt habe. Verdi zog vor das Landesarbeitsgericht in Köln, dieses Mal mit dem zusätzlichen Argument, das Wahlausschreiben des sogenannten Hauptwahlausschusses sei fehlerhaft. Dieses Mal bekam Verdi recht.

Frust in der Belegschaft von Lufthansa

Da das bemängelte Wahlausschreiben die Basis bei mehreren Delegiertenwahlen war, sah sich der Hauptvorstand nun dazu gezwungen, die Delegiertenwahl in allen Betrieben der Lufthansa zu wiederholen. Andernfalls wäre die Wahl anfechtbar gewesen.

„Die Delegiertenversammlung am 17./18. März 2023 ist abgesagt“, heißt es in einem Schreiben des Hauptwahlvorstands, das dem Handelsblatt vorliegt. Sie verschiebe sich voraussichtlich auf den Juli 2023. Erst dann stehen auch die Arbeitnehmervertreter fest, die künftig im Kontrollgremium von Lufthansa mitreden werden.

Der Vorgang wirft ein schlechtes Licht auf die Arbeit der Belegschaftsvertreter. „Man darf doch von erfahrenen Betriebsräten und Gewerkschaftlern mehr Professionalität erwarten“, sagt ein langjähriger Lufthanseat. Zudem könnte das Debakel das eh schon geringe Interesse der Belegschaft an Betriebsrats- und Delegiertenwahlen weiter nach unten drücken. Das sei nicht gut für die Mitbestimmung bei Lufthansa, heißt es in Belegschaftskreisen.

Im Aufsichtsrat von Lufthansa wird es ein paar personelle Veränderungen geben, nicht nur auf Arbeitnehmerseite. So ist geplant, dem Großaktionär Klaus-Michael Kühne einen Sitz in dem Gremium zu geben. Für ihn soll Karl Gernandt, Executive Chairman der Kühne Holding AG, Mitglied des Aufsichtsrats werden.

