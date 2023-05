600 Jets für Turkish, 500 für Air India, 300 für Ryanair – die Flugzeugindustrie sammelt Großaufträge. Die Kunden wollen Kosten senken – und fürchten, zu spät zu kommen.

Kaum ist die Pandemie vorbei, trudeln bei den großen Flugzeugbauern reihenweise Mega-Aufträge ein. (Foto: Reuters) Boeing-Produktion im US-Bundesstaat Washington

Frankfurt 600 neue Flugzeuge will Turkish Airlines. Das wäre die größte Bestellung von Flugzeugen, die je eine Airline getätigt hat. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, wie ernst es Ahmed Bolat, der Verwaltungsratschef der Fluggesellschaft, mit dieser Ankündigung meint.

Am 4. Juni beginnt in Istanbul die Jahrestagung des Welt-Airlineverbands Iata. Bolat will diese Bühne für erste Aufträge nutzen. Weitere sollen bei der Luftfahrtmesse Paris Air Show folgen, die am 19. Juni in Le Bourget ihre Pforten öffnet.

Nicht nur die Fluggesellschaft aus Istanbul plant eine massive Aufrüstung ihrer Flotte. Kaum ist die Pandemie vorbei, die den Luftverkehr weltweit zu Boden gezwungen hatte, da trudeln bei Airbus und Boeing reihenweise Mega-Aufträge ein.

