Luftfahrt Personal-Chaos: Auch Easyjet streicht etwa 1000 Flüge

Seit Wochen führen Personalengpässe zu chaotischen Szenen auf Europas Flughäfen. Nun kommen auch noch Streiks hinzu, weil Gewerkschaften mehr Geld fordern.

Easyjet kritisierte die Warnstreiks am Abend nach dem Aufruf. (Foto: dpa) Easyjet

Düsseldorf Die ohnehin angespannte Lage auf Deutschlands Flughäfen verschärft jetzt auch noch ein Warnstreik der britischen Billigfluglinie Easyjet. Am Freitag rief die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 450 Kabinenbeschäftigte von Easyjet Deutschland auf, den Betrieb am Hauptstadtflughafen BER zwischen fünf und zehn Uhr mit einem Warnstreik zu unterbrechen. In der Folge fielen Flüge nach Nizza, Mallorca, Amsterdam, Malaga, Kopenhagen und London aus. Nach Angaben von Easyjet strich die Airline rund 20 von 130 Flügen an dem Tag. Betroffen waren rund 3000 Passagiere.

Die Arbeitsniederlegungen verschärfen das Reisechaos auf deutschen und europäischen Flughäfen. Schon über Pfingsten war es auf vielen Airports zu erheblichen Abfertigungsproblemen und Flugausfällen gekommen, weil das nötige Personal fehlte. Während der Pandemie war es in der Flugbranche zu Entlassungen und Kündigungen gekommen, die bis heute nicht ausgeglichen wurden.