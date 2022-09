Luftfahrt Schiphol-Chef tritt nach Flugchaos zurück

Personalmangel sorgt seit Monaten für Flugstreichungen und lange Wartezeiten. Mit neuem Personal an der Spitze will der Flughafen die Probleme in den Griff kriegen.

Zuletzt Anfang der Woche gab es auf Schiphol wieder sehr lange Wartezeiten für die Fluggäste. (Foto: dpa) Amsterdamer Flughafen Amsterdam Nach monatelangem Abfertigungschaos am Amsterdamer Flughafen Schiphol tritt Vorstandschef Dick Benschop zurück. Wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte, habe Benschop zwar Maßnahmen zur Bewältigung der Krise ergriffen, diese seien aber unzureichend gewesen. Schiphol müsse als nationaler und internationaler Flughafen wieder zu einem Qualitätsniveau zurückkehren, das Fluggäste und Airlines gewöhnt seien. Weitere Eingriffe bei der Kapazität und eine bessere Steuerung des Einsatzes von Sicherheitspersonal seien erforderlich. Zuletzt Anfang der Woche gab es auf Schiphol wieder sehr lange Wartezeiten für die Fluggäste, die in Schlangen bis weit vor das Terminalgebäude anstanden. Fluggesellschaften wurden zum Streichen von Flügen aufgefordert. Reisende wurden informiert, dass sie ihre Flüge verpassen können. Kurzfristig stand nicht genug Personal für die Sicherheitskontrollen zur Verfügung. Schon seit Monaten hat der Flughafen der niederländischen Hauptstadt wie andere Flughäfen in Europa auch mit einem Mangel an Bodenpersonal zu kämpfen. Schon häufiger wurden Airlines deshalb um das Streichen von Flügen gebeten. Es kam immer wieder zu Chaos und überlangen Wartezeiten. Zugleich wurde versucht, neues Personal einzustellen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

dpa