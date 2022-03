Luftfahrt Sicherheitspersonal an Flughäfen im Warnstreik – zahlreiche Flüge fallen aus

Verdi ruft zum Warnstreik. An mehreren deutschen Flughäfen haben Sicherheitskräfte darum die Arbeit niedergelegt. Reisende brauchen nun Geduld.

Am Flughafen Düsseldorf streikt das Sicherheitspersonal. (Foto: dpa) Warnstreiks von Sicherheitspersonal

Berlin/Köln Der Warnstreik von Sicherheitspersonal hat an mehreren deutschen Flughäfen am Montag zu Flugausfällen und längeren Wartezeiten bei Kontrollen geführt. Am Flughafen Düsseldorf hatten Airlines vorsorglich rund 160 Flüge oder mehr als die Hälfte der geplanten Starts und Landungen gestrichen, wie der Flughafen mitteilte. Passagiere mussten längere Wartezeiten hinnehmen.

Flughafen-Warnstreik: Auch Düsseldorf und Köln/Bonn betroffen

Auch am Köln/Bonn Airport seien große Teile der Beschäftigten der privaten Sicherheitsdienste dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt und hätten die Arbeit niedergelegt, erklärte der Flughafen. Von 69 geplanten Abflügen in Köln Bonn können wegen des eintägigen Streiks demnach nur zehn starten. Die meisten betroffenen Passagiere reisten so wie auch in Düsseldorf gar nicht erst an, da sie vorab informiert worden waren.

Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte an sechs Flughäfen zu einem ganztägigen Streik am Montag bis Mitternacht aufgerufen. Am Flughafen Hannover sei die Hälfte der geplanten 30 Flüge gestrichen worden, sagte ein Sprecher. In Leipzig seien am Morgen alle Flieger wie geplant abgehoben, erklärte ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG. Auch die Flughäfen Berlin-Brandenburg und Bremen sollten bestreikt werden. Am BER fielen zahlreiche Verbindungen aus. Beteiligt ist Personal privater Sicherheitsdienste, die im Auftrag der Bundespolizei Passagiere überprüfen und im Auftrag von Flughäfen Personal- und Warenkontrollen vornehmen.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Wiederholte Streiks durch Tarifkonflikt Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25.000 Sicherheitskräfte, drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten wollen sich am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen. Bereits Ende Februar hatte es nach zwei Verhandlungsrunden ohne Ergebnis an einzelnen Flughäfen Warnstreiks gegeben. Anfang März hatte die dritte Runde ebenfalls kein Ergebnis gebracht. Verdi bezeichnet das Angebot der Arbeitgeberseite als „unzureichend“. Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen hatte nach den jüngsten Gesprächen zwar von Annäherungen gesprochen, die Vorstellungen lägen aber noch weit auseinander. Verdi will höhere Löhne für Sicherheitspersonal Verdi will einen Vertrag für zwölf Monate und darin die Stundenlöhne um mindestens einen Euro erhöhen. Die Gehälter der Gepäck- und Personalkontrolleure sollen das Niveau der Beschäftigten bei der Passagierkontrolle erreichen, Beschäftigte in der Flugzeugbewachung und der Bordkartenkontrolle bundesweit einheitlich bezahlt werden. Der Flughafenverband ADV kritisierte den Streikaufruf als „nicht verhältnismäßig“. „Wir appellieren an die Tarifpartner, zu den strittigen Punkten eine Übereinkunft am Verhandlungstisch zu suchen“, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Mehr: Reiseziel Europa: Erneuter Dämpfer für die Tourismusbranche in diesem Sommer