Luftfahrt Tarifeinigung von Lufthansa und Verdi zum Bodenpersonal

Die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf eine Tariferhöhung für die rund 20.000 Beschäftigten der Airline am Boden geeinigt. Die Löhne steigen in drei Stufen.

Frankfurt Die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf eine Tariferhöhung für die rund 20.000 Beschäftigten der Airline am Boden geeinigt. Es seien spürbare Gehaltssteigerungen vereinbart worden, die überproportional für die unteren Vergütungsgruppen seien. Das teilte die Lufthansa am Donnerstag mit.

Bei der Lufthansa kommt es damit nicht erneut zu einem Streik der Beschäftigten an Check-in oder bei der Abfertigung von Flugzeugen. Ein eintägiger Ausstand hatte in der vergangenen Woche mehr als 1000 Flugstreichungen an den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München ausgelöst. Und das mitten in der Hauptsaison, die Reisenden wegen Störungen des Flughafenbetriebes aufgrund von Personalmangel in Europa ohnehin schon viel Geduld abverlangt.

Die Einigung sieht nach zwei Jahren Verzicht aufgrund der Coronakrise eine Lohnerhöhung von 200 Euro im Monat ab 1. Juli 2022 vor. Ab 1. Januar 2023 steigen die Löhne um 2,5 Prozent und ab 1. Juli 2023 nochmals um 2,5 Prozent.

Am Donnerstag hatte die Lufthansa außerdem Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Für das Jahr 2022 erwartet das Team um Konzernchef Carsten Spohr ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von mehr als 500 Millionen Euro. Es wäre der erste Jahresgewinn seit Beginn der Pandemie. Spohr sprach von „exzellenten Perspektiven für die globale Luftfahrt".

