Der Flugbetrieb läuft besser als 2022, ist aber im Flugzeug und am Boden ein Kraftakt. Die europäische Luftfahrtbehörde und Gewerkschaften fürchten Gefahren.

Um die hohe Ticketnachfrage bedienen zu können, hat Lufthansa sogar den Doppeldecker reaktiviert. Der Flugsommer 2023 ist für alle in der Luftfahrt ein großer Kraftakt. (Foto: dpa) Airbus A380 von Lufthansa

Frankfurt In Europa wird wieder so viel geflogen wie vor der Pandemie – und die Europäische Luftfahrtaufsicht (EASA) sorgt sich wegen der raschen Erholung um die Sicherheit im Luftverkehr. Die hohe Nachfrage treffe auf einen Mangel an operativem und technischem Personal sowie fehlenden Flugzeugen und Ersatzteilen, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten „Safety information bulletin“. Das könne Folgen für die Stabilität und die Sicherheit des Betriebs haben.

Aktuell können die Aufseher zwar noch keine Probleme erkennen. Doch das könnte sich mit dem Hochlauf in der Urlaubssaison in diesem Sommer ändern. Die Experten der EASA fordern die Beteiligten in der Branche deshalb auf, dem Thema Sicherheit erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.

