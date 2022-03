Luftfahrt Unternehmer Kühne steigt bei Lufthansa ein

Frankfurt Lufthansa bekommt überraschend einen neuen Großaktionär. Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne hat 4,04 Prozent an Europas größter Airline-Gruppe übernommen. Das geht aus einer Stimmrechtsmitteilung des Unternehmens hervor, die am Dienstagabend veröffentlicht wurde. Das Unternehmen kommentierte die Nachricht zunächst nicht.

Der 84-jährige Kühne ist der zweite erfolgreiche deutsche Unternehmer, der ein Auge auf die Lufthansa wirft. Kurz vor Beginn der Pandemie war Heinz-Hermann Thiele, dessen Familie der Zulieferer Knorr-Bremse gehört, bei der „Hansa“ eingestiegen. Nach dem Tod Thieles Anfang vergangenen Jahres hat sich die Familie mittlerweile wieder von ihren Lufthansa-Papieren getrennt.

Mit Kühne hat die Lufthansa nun erneut einen selbstbewussten Unternehmer und Milliardär an ihrer Seite. Über die Motive von Kühne ist bisher nichts bekannt. Allerdings ist Luftfahrt für ihn kein Neuland: Kühne hält über die Kühne Holding die Mehrheit am Schweizer Logistik-Konzern Kühne + Nagel.

Die Gruppe beschäftigt mehr als 76.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 1400 Standorten und bietet seine Dienste an Land, auf der See und auch in der Luft an. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Kühne + Nagel zwei Boeing 747-8F von der US-Charter- und Frachtairline Atlas Air Worldwide mieten wird. Der vierstrahlige Jet ist das größte Frachtflugzeug auf dem Markt. Kühne + Nagel will mit den Großraum-Frachtern nach eigenen Angaben die seit Monaten fragilen Lieferketten stärken, insbesondere auf den transpazifischen Verbindungen.

Die Logistikgruppe profitiert vom boomenden Frachtgeschäft und steigenden Preisen. Vor wenigen Tagen konnte das Unternehmen glänzende Zahlen präsentieren. So stieg der Nettoumsatz 2021 um 61 Prozent auf 32,8 Milliarden Schweizer Franken (umgerechnet 32,2 Milliarden Euro), das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte sogar um 175 Prozent auf 2,9 Milliarden Schweizer Franken (2,8 Milliarden Euro) zu.

Kühne + Nagel und Lufthansa dürften Zusammenarbeit intensivieren

Bei der Präsentation der Zahlen hatte CEO Detlef Trefzger angekündigt, weiter zukaufen zu wollen. Man suche Spezialisten in bestimmten Märkten in See- und Luftfracht, hatte er gesagt. Zwar ist nun nicht das Unternehmen bei Lufthansa direkt eingestiegen. Die Aktien hat eine KA Logistik Beteiligungs GmbH gekauft – die Anteile werden direkt Klaus-Michael Kühne zugerechnet.

Dennoch ist naheliegend, dass der Aktienkauf die Zusammenarbeit zwischen Lufthansa und Kühne + Nagel untermauern wird. Die Airline-Gruppe hat mit Lufthansa Cargo eine der weltweit führenden Frachtgesellschaften. Diese profitiert ebenfalls seit Monaten von der starken Nachfrage nach Luftfracht. LH Cargo und Kühne + Nagel kennen sich gut. Beide arbeitet eng zusammen und wollen unter anderem gemeinsam dazu beitragen, synthetisches Kerosin in der Branche zu etablieren.

