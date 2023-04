Mit der Langstreckenversion des Airbus A321 und attraktiven Premium-Angeboten wirbt die Fluggesellschaft in Europa um Passagiere. Bald auch in Deutschland?

Der US-Billiganbieter expandiert immer stärker nach Europa und nutzt dabei die Langstreckenversion des Airbus A321. (Foto: AP) Ein Flugzeug von Jetblue am Airport in Boston

Frankfurt Erst war es nur London, nun folgen mit Paris und Amsterdam weitere Ziele in Europa. Die amerikanische Billigfluggesellschaft Jetblue erweitert ihr Geschäft mit Flügen über den Atlantik. Das dafür erforderliche Werkzeug: Die für Langstreckenflüge aufgerüsteten Mittelstreckenflugzeuge vom Typ A321 LR und A321 XLR.

Jetblue startete das Europa-Geschäft im August 2021 mit der Verbindung New York – London Heathrow. Noch in diesem Sommer wird die Airline die beiden europäischen Metropolen Paris und Amsterdam mit den US-Städten New York und Boston verbinden.

Weitere Strecken werden nach Informationen aus dem Umfeld des Unternehmens folgen. Auch Deutschland dürfte ein potenzieller Markt für das US-Unternehmen sein. Jetblue-Chef Robin Hayes plant seit Längerem die Erweiterung Richtung Europa. Viel zu lange schon würden die großen US-Airlines den Markt mit zu hohen Tarifen und einem mittelmäßigen Service dominieren, erklärte der Manager kürzlich.

