Luftfahrt Verdi-Warnstreik legt Flughafen Frankfurt am Dienstag weitgehend lahm

Der lange schwelende Streit über eine bessere Bezahlung der Sicherheitsmitarbeiter eskaliert. Flughafenbetreiber Fraport rät von einer Anreise ab.

Bereits am Montag hatten die Ausstände an deutschen Airports zu erheblichen Problemen im Flugbetrieb geführt. Warnstreik am Flughafen Hannover

Frankfurt Der jahrelange Streit zwischen Verdi und den Sicherheitsdiensten an den Flughäfen in Deutschland über eine angemessene Bezahlung der Kontrolleure eskaliert. Die Gewerkschaft legt am Dienstag den Flugbetrieb am größten Flughafen Frankfurt weitgehend lahm.

Wegen des ganztägigen Streikaufrufs an den Passagierkontrollen sah sich Betreiber Fraport am Montag dazu gezwungen, Passagieren zu empfehlen, gar nicht erst anzureisen. Es werde während der gesamten Streikdauer keine Möglichkeit geben, den geplanten Flug zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung. Bei den Transitprozessen mit umsteigenden Passagieren rechne man mit Verzögerungen.

Bereits am Montag hatte Verdi an sechs deutschen Flughäfen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Das führte etwa in Düsseldorf zu erheblichen Problemen im Flugbetrieb. Die Fluggesellschaften strichen vorsorglich rund 160 Flüge, mehr als die Hälfte der für den Tag vorgesehenen Starts und Landungen. Am Airport Köln-Bonn wurden zehn von 69 geplanten Starts abgesagt. Am Dienstag sollen neben Frankfurt auch Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden bestreikt werden.

Verdi fordert einen Tarifvertrag für zwölf Monate und einen um mindestens einen Euro erhöhten Stundenlohn. Die Gehälter der Gepäck- und Personalkontrolleure sollen das Niveau der Beschäftigten bei der Passagierkontrolle erreichen. Zudem sollen Beschäftigte in der Flugzeugbewachung und der Bordkartenkontrolle bundesweit einheitlich bezahlt werden.

Im Hintergrund schwelt aber seit Jahren ein Streit mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) um die grundsätzliche Bezahlung des Sicherheitspersonals. Schon Anfang 2019 hatte Verdi den Zorn der Branche auf sich gezogen, weil mit ganztägigen Warnstreiks der Luftverkehr stark behindert wurde. Damals ging es darum, die Löhne der Kontrolleure in Ost und West anzugleichen und einen bundesweiten Tarifvertrag zu erreichen.

Luftfahrt-Branche kämpft mit personellen Engpässen

Schließlich einigten sich beide Seiten auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 25.000 Beschäftigten, der für die folgenden drei Jahre Erhöhungen von jährlich 3,5 bis 9,77 Prozent vorsah. Nun ist der alte Konflikt wieder aufgebrochen. Denn nach wie vor gibt es regionale Unterschiede bei der Bezahlung.

Bisher waren drei Verhandlungsrunden erfolglos, am 16. und 17. März soll in Berlin erneut gesprochen werden. Vertreter des BDLS hatten zuletzt zwar von ersten Annäherungen gesprochen. Doch die nun rollende Streikwelle zeigt, wie weit beide Seiten noch auseinanderliegen.

Dabei ist der Druck, zu einer Lösung zu kommen, gewaltig. Die Pandemie und nun auch noch der Krieg in der Ukraine behindern die Erholung des Luftverkehrs in Deutschland. Dennoch hoffen Airlines und Flughäfen darauf, dass die Menschen an Ostern und im Sommer wieder mehr in den Urlaub fliegen. Die latente Gefahr von Streiks könnte die starken Buchungszahlen der zurückliegenden Wochen wieder einbrechen lassen. Denn ohne die Sicherheitskontrollen kann kein Passagier das Flugzeug besteigen.

Schon ohne Arbeitskämpfe dürfte die Situation bei der Abfertigung der Passagiere an Ostern und im Sommer schwierig werden. Denn nach zwei Jahren Pandemie mit nur stark eingeschränktem Flugverkehr haben sich viele Mitarbeiter der sogenannten Bodendienste von der Branche abgewendet und anderswo eine Arbeit gefunden.

Kurzfristig neues Personal zu finden ist schwierig. Denn im Sicherheitsbereich, eine Hoheitsaufgabe des Staates, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger geschult werden. „Selbstverständlich respektieren wir das Streikrecht der Beschäftigten der Sicherheitsdienstleister“, sagte ein Sprecher von Fraport: „Allerdings haben wir kein Verständnis für einen derart umfassenden Streik, der auf dem Rücken der Passagiere ausgetragen wird.“ Man könne wegen Vorgaben in Sachen Sicherheit kein anderes Personal an den Kontrollstellen einsetzen.

„Die Tarifpartner gehören an den Verhandlungstisch, und zwar sofort“, forderte Ralph Beisel, der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV: „Die kurzfristig angesetzten Arbeitskampfmaßnahmen bedeuten ein Horrorszenario für die Fluggäste, die keine Möglichkeit haben, sich auf die Flugausfälle einzustellen.“

