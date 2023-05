Luftfahrt Weniger Airlines, weniger Flüge: Flughafen Düsseldorf verzichtet auf Kapazitätsausbau

Frankfurt Es dürfte in der Geschichte der deutschen Luftfahrt ein bisher einmaliger Fall sein. Der Flughafen Düsseldorf verzichtet auf die rechtliche Genehmigung, deutlich mehr Flüge abfertigen zu können. Der Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft empfahl am Freitagnachmittag, einen derzeit laufenden Antrag auf Planfeststellung entsprechend zu ändern.

Bisher war in dem bereits 2015 gestellten Antrag vorgesehen, die aktuell geltende Kapazitätsobergrenze von 131.000 Slots (Start- und Landefenster) in den sechs verkehrsreichsten Monaten wegfallen zu lassen. „Wir wollen stattdessen innerhalb der bereits genehmigten Kapazität smart wachsen und verschieben dazu die Kontingente zugunsten des Linien- und Charterverkehrs“, sagte Flughafen-Chef Lars Redeligx dem Handelsblatt.

Das bedeutet: Linien- und Charterflüge werden vorrangig berücksichtigt. So könne die Auslastung entsprechend dem Bedarf optimiert werden, sagte der Airport-Chef. Eine neue Betriebsgenehmigung für zusätzliche Slots sei dafür nicht erforderlich.

Der Fall ist ein Beleg dafür, wie stark sich der Luftverkehr in Deutschland durch die Pandemie und andere Faktoren verändert. Das Angebot erholt sich hierzulande langsamer als in anderen europäischen Ländern. Nach Zahlen des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) erreichte das Sitzplatzangebot in Deutschland im vergangenen Jahr 70 Prozent des Vorkrisenjahres 2019. In ganz Europa lag dieser Wert bereits wieder bei 84 Prozent.

Eine Lücke gibt es im innerdeutschen Verkehr. Billig-Airlines wie Easyjet oder Ryanair haben sich aus diesem Markt zurückgezogen. Sie werden wohl auch so schnell nicht zurückkehren. Zuletzt hatte die Ryanair-Führung die hohen Gebühren hierzulande kritisiert und als Wachstumsbremse bezeichnet.

Eurowings hat innerdeutsches Angebot halbiert

Gleichzeitig hat der Marktführer Lufthansa das innerdeutsche Angebot ausgedünnt. „Die Lufthansa-Gruppe macht noch zwei Prozent des Umsatzes mit innerdeutschem Punkt-zu-Punkt-Verkehr“, sagte Konzernchef Carsten Spohr am vergangenen Mittwoch. Die Tochter Eurowings fliege innerdeutsch nur noch halb so viel wie vor der Pandemie. Politisch ist das auch gewollt, die Menschen sollen nach dem Willen der Ampelkoalition mehr Bahn fahren.

Doch für die deutschen Flughäfen – die meisten davon in kommunaler Hand – hat das teils einschneidende Folgen, wie sich nun in Düsseldorf zeigt. „Der Planfeststellungsantrag wurde 2015 gestellt. Seitdem haben sich die Rahmenbedingungen verändert“, sagte Redeligx: „Wir hätten gern auch eine Easyjet hier am Flughafen, aber die sogenannten Lowcost-Airlines meiden Deutschland derzeit.“ Hinzu kommt: 2015 betrieb Air Berlin in Düsseldorf noch ein Drehkreuz. Die Airline ist mittlerweile vom Markt verschwunden.

Es ist aber nicht nur das fehlende Angebot, auch die immer strengeren Auflagen seitens der Politik setzen den Airports zu. Für Aufsehen in der Branche sorgte kürzlich der Flughafen Amsterdam Schiphol.

Die niederländische Regierung hatte verfügt, dass an einem der größten europäischen Flughäfen die Zahl der Flüge von aktuell 500.000 pro Jahr ab November auf 460.000 begrenzt werden muss. Ab 2024 sollte eine Obergrenze von 440.000 gelten. Das Ziel: Der Lärm und die Emissionen sollten reduziert werden. Doch nach einer Klage der niederländischen Airline KLM kassierte ein Gericht diese Vorgaben wieder.

>> Lesen Sie auch: US-Airline Jetblue expandiert in EuropaAuch dem Flughafen Düsseldorf drohen harte Auflagen durch das vom Grünen-Politiker Oliver Krischer geführte Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Denn nach dem bisherigen Antrag sollte die maximale Kapazitätsgrenze fallen.

„Im Abwägungsprozess des Verfahrens hätte das weitere Einschränkungen bei den ohnehin sehr restriktiven Betriebsregelungen für die hier ansässigen Airlines bedeuten können“, erklärt Redeligx die Situation. Damit sei aber niemandem geholfen.

Strenge Auflagen für die Nutzung der zweiten Bahn

Deshalb steuert die Flughafen-Führung um. Unter anderem will man die zwei Bahnen flexibler nutzen. Der Flughafen darf die zweite Bahn nur in der Hälfte der Betriebszeit einsetzen. „Wir müssen aber außerdem dem Landesverkehrsministerium eine Woche im Voraus stundengenau mitteilen, wann wir die Nordbahn nutzen“, sagte Redeligx.

Ohne eine gewisse Flexibilität könne der Flughafen damit nicht kurzfristig auf unvorhergesehene Verzögerungen reagieren – etwa durch schlechtes Wetter oder Fluglotsenstreiks in Europa. „Das führt zu unnötigen Verspätungen.“

Die Airlines arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, den Flugbetrieb nach dem schwierigen Jahr 2022 wieder verlässlicher zu machen. Dabei nehmen sie insbesondere die Flughäfen in die Pflicht. „Wir wollen eine Perspektive für den Flughafen, die Arbeitsplätze und die Region schaffen, wir wollen gleichzeitig die richtigen Standortbedingungen für unsere Kunden, also die Airlines, sicherstellen“, sagte Redeligx: „Und wir wollen dabei die Anliegen der Anwohner und der Umwelt berücksichtigen.“

Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, äußert Verständnis für die Entscheidung des Airports in Düsseldorf, warnt aber: „Genehmigungsverfahren für wichtige Standortentwicklungen dürfen in der Konsequenz nicht dazu führen, dass das Geschäftsmodell eines Flughafens beeinträchtigt wird.“ Zukunftsweisende Infrastrukturvorhaben in Deutschland bräuchten den Rückhalt der politischen Entscheidungsträger.

