Luftfahrt Wurde China-Eastern-Flug 5735 absichtlich zum Absturz gebracht?

Frankfurt Erinnerungen an den Absturz von Germanwings-Flug 9525 im März 2015 in den französischen Alpen werden wach: Wurde die Boeing 737-800 der Fluggesellschaft China Eastern vor einigen Wochen ebenfalls absichtlich zum Absturz gebracht? Ein Bericht des „Wall Street Journal“ vom Dienstag deutet darauf hin. Die US-Zeitung verweist auf entsprechende Erkenntnisse der Unfallermittler.

Das Flugzeug von China Eastern Airlines war am 21. März nahe der Millionenstadt Guangzhou zu Boden gegangen. Bei dem Unglück kamen alle 132 Insassen ums Leben. Nach Angaben der US-Zeitung wurden bewusst Befehle in die Steuerung eingegeben, die das Flugzeug steil gen Boden lenkten.

Das Blatt beruft sich dabei auf Quellen, die mit den vorläufigen Erkenntnissen der EU-Ermittler vertraut seien. Die Zeitung zitiert zudem eine anonyme Person mit den Worten: „Das Flugzeug tat, was ihm von jemandem im Cockpit befohlen wurde.“

Bestätigt ist der Medienbericht bis jetzt nicht. Angesichts der menschlichen Tragödie sollte er mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden. Allerdings gibt es einige Hinweise, die dafür sprechen, dass der US-Zeitung tatsächlich konkrete Erkenntnisse über die Absturzursache vorliegen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Erstens: Zwar mag es irritieren, dass die Zeitung ausgerechnet die EU-Ermittler bei einem Absturz in China zitieren. Doch bei so einem Vorfall werden Unfallexperten aus der ganzen Welt hinzugezogen. Das ist in der internationalen Luftverkehrskonvention so festgeschrieben. Zudem war es auch eine US-Zeitung, die 2015 als erste über den Selbstmord des Germanwings-Piloten berichtete. Während die EU-Behörden bei Unglücken in der Regel äußerst verschwiegen sind, scheint das in den USA nicht der Fall zu sein.

Zweitens: Als vor einigen Wochen zum ersten Mal Berichte über einen absichtlich herbeigeführten Absturz der China-Eastern-Maschine auftauchten, wurde diese von den chinesischen Behörden schnell dementiert und als „falsche Informationen“ bezeichnet. Jetzt gibt es ein solches Dementi nicht – jedenfalls bisher. Die Luftverkehrsbehörde CAAC schweigt. Lediglich die parteinahe Zeitung „Global Times“ schreibt, dass die Ermittler der CAAC zusammen mit der US-Behörde für Transportsicherheit (NTSB) keine entsprechenden Informationen aus den Ermittlungen an Medien gegeben“ hätten.

Der Flugverlauf ist sehr ungewöhnlich

Drittens: Der Unfallhergang lässt sich kaum anders erklären als mit einer bewussten Steuerung des Jets. Flug 5735 startete in Kunming um 13:16 Uhr Ortszeit. Zunächst verlief alles nach Plan, gegen 14:20 Uhr war das Flugzeug kurz davor, den Anflug auf Guangzhou zu starten. Dann sackte der Jet in nur zweieinhalb Minuten auf 7425 Fuß (rund 2,3 Kilometer) ab, ein heftiger Sinkflug. Kurz fing sich die Maschine und kletterte wieder für wenige Sekunden auf 8600 Fuß. Danach fiel sie innerhalb von nur 20 Sekunden auf 3225 Fuß, die letzte erfasste Höhe.

>>Lesen Sie dazu: Gefundenes Wrackteil von Flug MU 5735 wirft neue Fragen auf

Grundsätzlich können technische Defekte die Ursache für einen solchen Flugverlauf sein. Allerdings sind selbst Passagierflugzeuge, bei denen alle Triebwerke ausgefallen sind, in der Lage, sich noch länger in der Luft zu halten. Eine weitere mögliche Erklärung: Es gab Probleme mit der Flugzeugstruktur, etwa ein Schaden im Rumpf oder der Verlust wichtiger Steuerungselemente. Allerdings ist davon auf Videos, die den Absturz aus eine größeren Entfernung zeigen, nichts zu sehen.

Die chinesische Luftfahrtbehörde CAAC hat in einem ersten Zwischenbericht am 20. April wiederum darauf hingewiesen, dass Flug 5735 gute Rahmenbedingungen hatte. Piloten und die Kabinencrew hätten die notwendigen Qualifikationen und Zertifikate gehabt, es habe keine Vermerke über technische Probleme mit dem Flugzeug gegeben. Auch die Wettervorsage für das Gebiet sei zu der Zeit gut gewesen.

Das Flugzeug selbst war erst knapp sieben Jahre als. Die Boeing 737 NG gilt als einer der zuverlässigsten Kurz- und Mittelstreckenjets. Weltweit sind rund 7000 Exemplare im Einsatz.

Ob ein absichtlicher Absturz tatsächlich die Ursache ist und wer diesen herbeiführte – einer der Piloten oder ein Fremder, der ins Cockpit eingedrungen ist – wird sich wohl erst mit dem Abschlussbericht klären. Dann dürfte auch der Stimmrekorder ausgewertet sein, der Aufschluss über das gibt, was in den letzten Minuten im Cockpit geschah.

Mehr: Flug MU 5735: Ein Absturz voller Rätsel