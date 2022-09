Verdrängt die Deutsche Luftrettung mit gemeinnützigen Stiftungsgeldern kommerzielle Wettbewerber? Eine Anzeige lenkt den Blick auf einen besonderen Markt.

Die Deutsche Luftrettung sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, unfair mit dem Wettbewerb umzugehen. (Foto: dpa) Rettungshubschrauber Christoph 47 der DRF

Frankfurt Sie sind Helden und die Guten in vielen TV-Serien: die Sanitäter und Piloten, die verunglückten Menschen mit ihren Hubschraubern zur Hilfe eilen – wie etwa bei den Bergrettern. Doch in Wirklichkeit geht es in der Luftrettung hart zur Sache, wie Vorwürfe zeigen, die gegen die Deutsche Luftrettung (DRF) erhoben werden.

In anonymen Anzeigen bei zwei Finanzämtern sowie in einem Schreiben an die Stiftungsaufsicht in Stuttgart heißt es: Die DRF finanziere mit steuerbefreiten Stiftungsgeldern die verlustreiche Tochter NHC, die mit Kampfpreisen Wettbewerber aus dem Markt dränge. Bisher sind es nur Vorwürfe, ob sie Konsequenzen haben werden, ist offen.

