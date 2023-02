Luftfahrtindustrie Mitsubishi Heavy stoppt Projekt von Japans erstem Linienjet

2015 hatte Mitsubishi Heavy Industries noch Luftfahrtgeschichte geschrieben, als der MSJ als erster in Japan entwickelter Linienjet zum Jungfernflug abhob.

Tokio Mit dem 90-sitzigen Regionaljet „Mitsubishi Space Jet“ (MSJ) wollten die Japaner eigentlich den Weltmarkt erobern. Doch an diesem Dienstag stellte Seiji Izumisawa, Konzernchef von Mitsubishi Heavy Industries (MHI), den Hoffnungsträger 15 Jahre nach Entwicklungsbeginn ersatzlos ein.

2015 hatte der japanische Schwerindustriekonzern noch Luftfahrtgeschichte geschrieben. Vor laufenden Kameras hob der MSJ als erster in Japan entwickelter und gebauter Linienjet zum Jungfernflug ab.

Viele hätten große Erwartungen in das Projekt gesetzt, erklärte Izumisawa bei der Bilanzpressekonferenz zum dritten Quartal. Es sei sehr bedauerlich, dass das Unternehmen die Entscheidung getroffen habe, die Entwicklung zu beenden.

Als Grund nannte der Manager: „Wir hatten nicht genügend Ressourcen, um die Entwicklung langfristig als privatwirtschaftliches Projekt weiterzuführen.“ Am Ende hatte MHI rund eine Billion Yen (sieben Milliarden Euro) investiert und noch immer kein profitables Geschäft in Aussicht.

Der Traum der Japan AG vom ersten japanischen Passagierflugzeug seit der Propellermaschine YC-11 im Jahr 1962 ist damit ausgeträumt. Der Jet sei nicht Mitsubishis, sondern Japans Jet, betonte der ehemalige Vizepräsident des Konzerns, Hiromichi Morimoto, beim Jungfernflug.

Mit ihm wollten die Japaner den Sprung vom wichtigen Zulieferer für globale Flugzeugbauer wie Boeing und Lizenzhersteller amerikanischer Kampfflugzeuge zu einem vollwertigen Standort der Luftfahrtindustrie schaffen.

Entsprechend tief griff die Regierung in die Tasche, um dem historischen Projekt Starthilfe zu geben. Fast 400 Millionen Euro schoss sie der MHI-Tochtergesellschaft Mitsubishi Aircraft zu, die nun ebenfalls abgewickelt wird. Auch andere Unternehmen beteiligten sich an dem Pilotprojekt, darunter Japans Entwicklungsbank sowie sieben große Handelshäuser und Konzerne.

Der japanische Industriekonzern hatte rund eine Billion Yen (sieben Milliarden Euro) in den Regionaljet investiert und noch immer kein profitables Geschäft in Aussicht. (Foto: Reuters) Mitsubishi Heavy Industries

Selbst der Autobauer Toyota machte mit. Schließlich lag die geplante Produktionsstätte des vermeintlichen Stolzes der Japan AG in Nagoya und damit in Toyotas Heimatpräfektur Aichi. „Schöne, hypermoderne aerodynamische Leistungsfähigkeit“ versprach die Homepage der Flugzeugtochter noch am Dienstag. Doch die Werbung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Entwicklung des MSJ nie nach Plan verlief.

Japans Linienjet: Immer höher stiegen die Kosten

450 Bestellungen meldete MHI einst, 2013 sollte das erste Modell ursprünglich ausgeliefert werden. Doch immer wieder verzögerte sich der Jungfernflug, immer höher stiegen die Kosten. MHI habe das Know-how gefehlt, um rasch die Fluggenehmigung in den USA zu erhalten, gab der Konzernchef am Dienstag an.

Den Todesstoß versetzte dem Projekt letztlich der Ausbruch der Coronapandemie im Jahr 2020, die den Flugverkehr weltweit fast zum Erliegen brachte. MHI fror das Projekt in der stillen Hoffnung ein, es vielleicht später noch retten zu können.

Doch der Flugzeugmarkt erholte sich nicht auf breiter Front. Schon vor der Coronakrise schwächelte das Geschäft mit Regionalflugzeugen für 50 bis 100 Passagiere. Eine stabile Nachfrage sehen die Japaner weiterhin nicht. Die gute Nachricht für die Aktionäre: Die Kosten für das Projekt sind bereits weitgehend abgeschrieben.

Damit ist es nun am Autobauer Honda, mit seinem kleinen Honda Jet die Entwicklung ziviler Luftfahrt in Japan am Leben zu halten. Von dem maximal achtsitzigen Geschäftsreisejet hat der Konzern seit dem Start im Jahr 2015 immerhin mehr als 200 Exemplare verkauft.

MHI will seine Flugzeugtechnik künftig verstärkt militärisch nutzen. Japan hat im Dezember 2022 angekündigt, gemeinsam mit Großbritannien und Italien bis 2035 ein neues Kampfflugzeug zu entwickeln. Der japanische Projektträger ist MHI.

Mehr: In der Luftfahrt droht ein gefährliches Monopol