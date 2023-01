Lufthansa-Aktie Lufthansa ist bei ITA fast am Ziel: Verbindliches Angebot liegt vor

Frankfurt Die geplante Übernahme der italienischen Airline ITA durch Lufthansa steht kurz vor dem Abschluss. „Das Unternehmen hat heute ein entsprechendes Angebot in Form einer Absichtserklärung beim italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen eingereicht“, teilte Lufthansa am Mittwochnachmittag mit. Im Falle der beiderseitigen Unterzeichnung dieser Absichtserklärung würden die weiteren Verhandlungen und Gespräche exklusiv geführt, heißt es weiter.

Das Ziel von Lufthansa: Zunächst will Europas größte Fluggesellschaft einen Minderheitsanteil vom Alleineigentümer, dem italienischen Staat, erwerben. Gleichzeitig sollen „Optionen zum Kauf der verbleibenden Anteile zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart werden“, erklärte der Konzern. Weitere Details der Transaktion wurden nicht genannt. In Branchenkreisen wird spekuliert, dass Lufthansa zunächst ein Aktienpaket von rund 40 Prozent erwerben und dafür etwa 300 Millionen Euro bezahlen wird.

Dem Einstieg von Lufthansa dürfte nun kaum noch etwas im Wege stehen. Rivale Air France erklärte am Mittwoch, man werde kein eigenes Angebot für ITA vorlegen, Lufthansa dürfte also der einzige Bieter sein. An der Börse kommen die Pläne des Lufthansa-Managements gut an, obwohl zahlreiche Analysten das Engagement eher kritisch sehen. Schon bevor die Details der Transaktion am Nachmittag publik gemacht wurden, legte der Kurs der Lufthansa-Aktie um über vier Prozent zu.

Recht schnell dürfte nun eine Absichtserklärung zwischen Lufthansa und der italienischen Regierung unterzeichnet werden. Damit hätte Lufthansa die Möglichkeit, umgehend die operative Führung bei der italienischen Fluggesellschaft zu übernehmen. Das hat die Regierung in Rom kürzlich in einem Dekret ausdrücklich so erlaubt. Bis der finale Vertrag über den Einstieg und die Beteiligung von Lufthansa unterzeichnet sein wird, dürfte es dagegen noch einige Zeit dauern.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dass der Staat dem Investor erlaubt, schon vor dem sogenannten „Closing“ einzugreifen, hat einen Grund. ITA geht es nicht gut, das Geld wird knapp. ITA soll derzeit bis zu 1,5 Millionen Euro täglich verlieren, wird in italienischen Medien berichtet. Der Wettbewerb ist groß, gerade durch Billiganbieter wie Ryanair. Also ist Eile geboten, die Airline auf Kurs zu bringen. Neue Mittel kann Rom ITA nicht mehr zur Verfügung stellen.

Die richtige Arbeit wartet noch: die Integration

Gleichzeitig hat das ITA-Management ehrgeizige Pläne, die Geld kosten. 39 neue Jets sind bestellt, womit die Flotte auf 100 Flugzeuge anwachsen würde. Auch wurden zahlreiche Mitarbeiter eingestellt.

Unklar ist, inwieweit diese Investitionen unter dem neuen Eigentümer Bestand haben werden. Denn Verluste, die bei ITA anfallen, werden bei einer späteren Komplettübernahme bei Lufthansa auflaufen und nicht mehr vom italienischen Staat aufgefangen. Noch ist dieses Risiko aber durch den Minderheitsanteil begrenzt.

Dem Einstieg von Lufthansa bei der italienischen Airline dürfte kaum noch etwas im Wege stehen. (Foto: dpa) ITA-Flugzeug in Rom

Offen ist zudem, ob die EU-Kommission noch Auflagen für den Einstieg verkünden wird. Grundsätzlich würden die Kartellhüter in Brüssel die Transaktion zwar nicht kritisch sehen, ist aus Branchenkreisen zu hören. Allerdings ist möglich, dass das Duo Lufthansa und ITA Einschränkungen bei bestimmten Monopolstrecken akzeptieren muss.

Das Lufthansa-Management hat schon seit vielen Jahren ein Auge auf den italienischen Markt geworfen. Zwar ist die Gruppe dort selbst aktiv, Lufthansa und Swiss steuern das Land an. Die Tochter Air Dolomiti führt den deutschen Drehkreuzen der Lufthansa wiederum aus Italien Passagiere zu. Aber es fehlt eine große Airlinetochter, wie es sie in der Schweiz, in Belgien und Österreich gibt.

Dabei ist Italien für Lufthansa der zweitgrößte Auslandsmarkt nach den USA. Lufthansa fliege mittlerweile mehr Menschen aus den USA nach Italien als nach Deutschland, sagte der Lufthansa-CEO Carsten Spohr. Schon der frühere Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber hatte versucht, mit einer eigenen Airline mehr Präsenz in Italien zu zeigen. Er gründete die LH Italia.

>> Lesen Sie dazu: „Zeit der Traummargen geht vorbei“ – Luftfrachtgeschäft gerät unter Druck

Die Gesellschaft sollte damals der Staatsairline Alitalia Marktanteile abjagen. Doch nach rund zwei Jahren und hohen Verlusten wurde der Ableger 2011 eingestellt. Ein Grund waren zu hohe Kosten. Umso spannender wird sein, ob es Lufthansa nun gelingt, mit ITA Geld zu verdienen. Analysten sind skeptisch.

Wird sich die Regierung in Rom an ihre Zusagen halten?

Jahrelang wurde Lufthansa zudem als potenzieller Investor bei Alitalia gehandelt, die 2017 Insolvenz anmelden musste und im Oktober 2021 endgültig den Flugbetrieb einstellte. Doch immer wieder vollzogen die häufig wechselnden Regierungen in Rom kurzfristige Kehrtwenden. Alitalia war eine Ikone des Landes, der Papst nutzte die Fluggesellschaft – die Politik wollte unbedingt eine eigenständige nationale Airline. Auch war dem Lufthansa-Management damals das Risiko eines Engagements zu groß.

Nun soll das anders laufen. Per Dekret hat die rechtskonservative Regierung unter Georgia Meloni schriftlich zugesichert, sich aus dem operativen Geschäft heraushalten zu wollen. Doch wie belastbar so eine Zusage ist, weiß keiner. In der Vergangenheit wurden bei Regierungswechseln immer wieder frühere Zusagen aufgekündigt. Ob Lufthansa für solche Fälle eine Ausstiegsklausel durchsetzen konnte, ist bisher nicht klar. Spekuliert wurde darüber allerdings in den letzten Tagen.

Auch die Gewerkschaften haben in Italien traditionell eine große Macht. Zwar sollen sie sich für Lufthansa als Investor ausgesprochen haben. Auch ist auffällig, wie sehr sich die Arbeitnehmervertreter derzeit bei dem Thema zurückhalten. Doch das könnte sich schnell ändern, etwa wenn Lufthansa bei ITA kräftiger einschneiden muss als erwartet.

Mehr: Worauf Vielflieger bei Lufthansa ab 2024 achten müssen