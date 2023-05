 Lufthansa-Aktie: Lufthansa startet mit Verlust ins neue Jahr

Ein Airbus A380 von Lufthansa in München

Frankfurt Lufthansa hat im ersten Quartal dieses Jahres einen Verlust eingeflogen. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug minus 273 Millionen Euro. Das teilte Europas größter Airline-Konzern am Mittwochmorgen mit. Ein Jahr zuvor hatte der Betriebsverlust noch 577 Millionen Euro betragen. Der Umsatz erreichte rund sieben Milliarden Euro, nach fünf Milliarden Euro vor Jahresfrist.

Analysten und Branchenexperten hatten den schwachen Jahresauftakt erwartet. Die ersten drei Monate eines Jahres sind in der Luftfahrtbranche traditionell die schwächsten. Nach Weihnachten reisen die Menschen weniger. Da Ostern in diesem Jahr erst im April war, fehlt im ersten Quartal zudem der Umsatz der ersten großen Reisezeit des Jahres.

Auch belasteten hohe Kosten für das Hochfahren des Flugbetriebs sowie Streiks bei Partnerunternehmen wie Flughäfen das Ergebnis. Deshalb sollte der nun gemeldete Quartalsverlust nicht überbewertet werden. Zumal sich ein wichtiger Trend fortsetzt: Die Ticketeinnahmen bleiben auf einem hohen Niveau.

Wer fliegen will, muss derzeit deutlich mehr bezahlen als vor der Pandemie. So liegen die sogenannten Durchschnittserlöse laut Lufthansa im ersten Quartal um 19 Prozent über dem Vorkrisenwert. Auf der Langstrecke liegt der Wert sogar um 25 Prozent höher. Das ist eine Folge des knappen Angebots. Lufthansa hat zahlreiche Flüge aus dem Programm genommen, um im Sommer trotz der Personalengpässe in der gesamten Branche einen möglichst verlässlichen Flugbetrieb sicherzustellen.

Analysten hatten die guten Durchschnittserlöse erwartet. Die starke Nachfrage werde bei allen Fluggesellschaften in Europa im Sommer anhalten, schrieb Harry Gowers von JP Morgan vor wenigen Tagen in einer Studie. Die Reiselust bleibe stark, die Kapazitäten würden dagegen nach wie vor dem Angebot vor der Krise hinterherhinken.

Boom in der Luftfracht ist vorbei

Auch das Lufthansa-Management setzt darauf, dass diese Entwicklung anhält. Im gesamten Jahr soll sich das bereinigte Betriebsergebnis gegenüber 2022 deutlich verbessern. Die Gruppe werde „signifikante Fortschritte“ bei dem Ziel machen, im kommenden Jahr eine bereinigte Marge von mindestens acht Prozent zu erreichen. 2022 lag der Konzern bei 4,6 Prozent.

„Nach einem guten Auftaktquartal, in dem wir unser Ergebnis deutlich verbessern konnten, erwarten wir nun einen Reise-Boom im Sommer und im gesamten Jahr einen neuen Rekord bei unseren Verkehrserlösen“, wird Konzernchef Carsten Spohr in einer Mitteilung zitiert.

Für ein anderes Ziel von CEO Spohr reichen die nun vorgelegten Zahlen dagegen noch nicht als Beleg: Alle Airlines der Gruppe sollen 2023 schwarze Zahlen schreiben. 2022 hatten unter anderem die Kernmarke Lufthansa und Eurowings mit Verlust abgeschlossen. Im ersten Quartal blieb die Marke Lufthansa mit einem Betriebsergebnis von minus 366 (Vorjahreszeitraum: minus 715) Millionen Euro in den roten Zahlen, bei Eurowings waren es minus 103 (Vorjahreszeitraum: minus 163) Millionen Euro.

Dagegen zeigen die Zahlen des ersten Quartals etwas anderes: Der Boom bei der Luftfracht ist vorbei. Das bereinigte Ergebnis der Tochter LH Cargo brach von 495 auf 151 Millionen Euro ein. Die Marge sank von 42,3 auf 18,3 Prozent – ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die weltweiten Logistikketten erholen und sich die Frachtraten im Luftverkehr normalisieren.

Keine neuen Nachrichten gab es am Morgen beim geplanten Einstieg bei der italienischen ITA. Lufthansa und das italienische Finanzministerium ringen weiter um die letzten Details. Eine Einigung wird in Kürze erwartet.

