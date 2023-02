Der fünfte Stern ist weg – doch mit einer völlig neuen Kabine und mehr Komfort in allen Klassen will die Lufthansa zeigen, dass sie weiter Premium ist. Ein Blick auf die Neuerungen.

Gegen Aufpreis wird der Mittelsitz oder die ganze Reihe freigehalten. Auf der Langstrecke kann sie dann als Bett genutzt werden. (Foto: Lufthansa) Neue Economy Class

Berlin Der Stolz ist Jens Ritter anzumerken. „Noch nie gab es bei Lufthansa an Bord so viel Auswahl“, sagte der Chef von Lufthansa Airlines, der Kernmarke der Lufthansa-Gruppe, am Dienstagvormittag in Berlin.

Vor rund 450 Kundinnen und Kunden präsentierte Ritter die neue Kabine mit dem Namen Allegris. Das Unternehmen scheute dabei keinen Aufwand. Das Kraftwerk in Berlin war komplett in Blau getaucht. Die neuen Sitze wurden aufgebaut, wer wollte, konnte Probe sitzen. „Wir haben den Anspruch, auch künftig die führende Premium-Airline in Europa zu sein“, gibt sich Ritter selbstbewusst.

Europas größter Airlinekonzern hat viele Jahre an der Modernisierung der Flugzeugkabine für die Langstrecke gearbeitet. Schon vor der Pandemie galt das Innenleben der Lufthansa-Flieger bei den Fluggästen als nicht mehr zeitgemäß. Die coronabedingte Krise der Luftfahrt hatte das Projekt weiter verzögert. Zuletzt war der Druck gestiegen, im vergangenen Jahr verlor die Lufthansa den fünften Stern der Beratungsfirma Skytrax.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen