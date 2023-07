 Lufthansa: Eurowings Discover soll bald anders heißen

Der Namenszusatz Eurowings und die lila Farbe werden verschwinden, damit auch das Markenwirrwarr. Für 2023 wird ein zweistelliger Millionengewinn angepeilt.

Die Touristik-Airline der Lufthansa-Gruppe soll einen neuen Namen und ein neues Outfit bekommen - auch um das Markenwirrwarr etwas aufzulösen. (Foto: IMAGO/CHROMORANGE) A330 von Eurowings Discover

Frankfurt Eurowings Discover war für viele Passagiere von Beginn an ein verwirrendes Ärgernis. Denn obwohl auf den Jets der Name der Billigtochter prangt, können die Kunden weder bei Eurowings Flugtickets für die Langstrecken-Airline erwerben noch dort verloren gegangene Koffer reklamieren. Zuständig ist die Kernmarke Lufthansa. Das sorgt immer wieder für Ärger mit den Kunden.

Diese Verwirrung soll bald ein Ende haben. Eurowings Discover wird einen neuen Namen bekommen, die Flugzeuge einen neuen Farbton. Nach Informationen aus dem Unternehmensumfeld entfällt der Namenszusatz Eurowings, das Eurowings-Lila weicht wohl einem Blauton – in Annäherung an das Blau der Kernmarke. Ein Sprecher des Konzerns bestätigte auf Anfrage, dass an dem Thema gearbeitet wird. Details nannte er aber nicht.