 Lufthansa: Touristik-Flieger Discover fordert Condor heraus

Neues Design, neue Jets – der Touristik-Ableger der Lufthansa rüstet auf. Das ist auch ein Angriff auf die frühere Tochter und den heutigen Rivalen Condor.

Die Uniformen der Kabinen-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter wurden überarbeitet und dem neuen Design angepasst. (Foto: Lufthansa) Discover Airlines

Frankfurt Über den neuen Namen und das neue Outfit der Lufthansa-Tochter Eurowings Discover ist in den vergangenen Wochen viel spekuliert worden. Am Dienstagvormittag hat die Lufthansa für Klarheit gesorgt: Die Ferienflug-Gesellschaft heißt künftig Discover Airlines – „Eurowings“ wurde damit aus dem Namen gestrichen. Ein Streifendesign soll das Leitwerk der Jets zieren – mit mehreren Blautönen und ein wenig Gelb.

„Wir arbeiten intensiv an unserer Positionierung als Ferien-Airline in Deutschland an den Flughäfen Frankfurt und München“, sagte Bernd Bauer, der CEO der Airline, am Dienstag am Frankfurter Flughafen. Dabei helfen soll nicht nur ein neues Design, sondern auch eine größere Flotte. 2024 kämen sechs Flugzeuge dazu, darunter ein Langstreckenjet, so Bauer weiter. „Wir werden auch nach München gehen und dort fünf Mittelstrecken-Flugzeuge stationieren.“ Auch ein Langstreckenjet sei in der Planung.