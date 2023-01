 Lufthansa: Warum sich der Einsatz des A380 plötzlich wieder lohnt

Zu groß, zu teuer: Viele Airlines hatten den A380 bereits eingemottet. Doch nun reaktivieren viele Airlines den Super-Jumbo – auch die Lufthansa.

Bis Oktober will Lufthansa vier A380 wieder in Betrieb nehmen. Unbestätigten Gerüchten zur Folge könnten es später noch mehr werden. (Foto: dpa) Geparkte A380 von Lufthansa

Frankfurt Wer in diesem Sommer von München nach New York, Boston oder Los Angeles fliegt, könnte Glück haben und in einem A380 der Lufthansa sitzen. Die US-Metropolen sind die Ziele, die das Management bisher für jene Doppeldecker plant, die der Konzern sukzessive aus dem Dauerschlaf zurückholt. Allerdings könne sich das Streckennetz auch noch ändern, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr kurz vor Weihnachten in einer internen Veranstaltung.

Vier A380 will Europas größte Fluggesellschaft bis Oktober wieder in Betrieb stellen, stationiert in München. Eigentlich hatte das Management beschlossen, den Super-Jumbo auszumustern. Sechs Flugzeuge gab man an Airbus zurück, acht wurden geparkt. Nun kehren die ersten zurück – und es könnten noch mehr werden.

